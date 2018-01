Presidente Moreno decreta Estado de Excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro tras "acto terrorista"

El presidente de la República, Lenín Moreno, calificó como "acto terrorista" del narcotráfico el ataque con coche bomba contra un cuartel policial, ubicado en San Lorenzo (Esmeraldas), frontera con Colombia. Según balance realizado durante la mañana del sábado 27 de enero de 2018, el estallido dejó 24 heridos leves.

"Es un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano. No vamos a permitir que nos amedrenten", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

He decretado el Estado de Excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y de la frontera, así como la atención de los ministerios de @Salud_Ec @InclusionEc @Riesgos_Ec y @ViviendaEc para una solución integral a los afectados. — Lenín Moreno (@Lenin) 27 de enero de 2018

El 95 % de la infraestructura quedó debilitada. Además "se registraron 63 viviendas afectadas y se atendió a 24 personas con heridas leves, ninguna hospitalizada", señaló el Ministerio del Interior en la misma red social.

Al menos 38 casas deberán ser evacuadas por los daños causados en el presunto atentado, un hecho que no es frecuente en Ecuador.

"Aproximadamente a la 01H30 de la mañana se recibe la alerta y se escucha la explosión de un artefacto", declaró a la radio pública ecuatoriana el coronel William Martínez, jefe del destacamento de San Lorenzo.

El uniformado agregó que tras las inspecciones realizadas por el equipo de criminalística "se puede determinar que es un coche bomba. Tal vehículo fue abandonado con explosivos y (quedó) prácticamente destrozado".

San Lorenzo es una zona convulsa donde hay fuerte presencia policial y militar por su cercanía con la frontera. Las autoridades combaten el narcotráfico y la delincuencia de la localidad.

"Este hecho se da por la afectación que @PoliciaEcuador hace con su trabajo a las estructuras del narcotráfico, pero compañeros esto no nos puede amedrentar, nuestro trabajo por velar la seguridad continua y será más fuerte", #CmdteGralMantilla #CeroImpunidad pic.twitter.com/oNvNTLKbHh — Min Interior Ecuador (@MinInteriorEc) 27 de enero de 2018

El ministro del Interior, César Navas, quien viajó hasta San Lorenzo con el alto mando policial, advirtió que se fortalecerán las capacidades de operación de la policía en la provincia de Esmeraldas.

"No perderemos nunca el horizonte de nuestra misión institucional, no cederemos, seguiremos combatiendo la delincuencia organizada y no permitiremos que ella afecte la convivencia social pacífica en nuestro país", expresó Navas, según cita el ministerio.