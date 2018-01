Ecuador presentará el proyecto de la Refinería del Pacífico a inversores extranjeros

El presidente Lenín Moreno, confirmó que entre el 30 y 31 de enero se hará una presentación técnico – financiera del proyecto Refinería del Pacífico a empresas inversoras de China, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, España, Corea del Sur, entre otras.



La programación ecuatoriana contempla construir una planta de alta conversión en la provincia de Manabí con capacidad para procesar 300.000 barriles de crudo por día, de entre 14 y 18 grados API con una planta de generación de 500 megavatios. La planta debería producir combustibles con calidad Norma Euro 5.

La iniciativa gubernamental prevé licitar el proyecto bajo la modalidad Construcción-Operación-Traspaso (BOT por las siglas en inglés). “El día 30 de este mes, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y el señor ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, harán la presentación de todas las empresas interesadas en construir la refinería de El Aromo”, afirmó el Primer Mandatario.

“¡La vamos a hacer!, lastimosamente el Gobierno pasado invirtió demasiado dinero en hacer una obra que no cuesta esa cantidad. …Todas las empresas que quieren invertir, el momento en que se les manifiesta: “Nosotros tenemos acá invertidos 1.500 millones y queremos participar en esos 1.500 millones”…Las empresas no se ríen por cortesía, por respeto, pero nos dicen: “¡Aquí no hay 1.500 millones de dólares invertidos!, por favor hagan una valoración”. “Pues tendremos que hacer otra valoración, ojalá con alguna entidad internacional, una entidad de Naciones Unidas que haga una valoración y el resto se lo cargaremos al señor, que por descuido o por corrupción, se llevó el resto del dinero”, agregó el Jefe de Estado.

En el marco del road show (presentación itinerante), los inversores visitarán el sector de El Aromo, en Manta, el martes 30 de enero y al día siguiente se desplazarán a Quito.