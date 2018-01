Concejal de Manta pide disculpas públicas por audio dónde amenaza a agente de tránsito

El 8 de enero de 2018, el concejal de Manta, Fernando P, quién estaba envuelto en una polémica por un audio filtrado en redes sociales, pidió disculpas públicas, por la forma en la que se dirigió a la agente de tránsito que citó a la esposa del funcionario.

Mediante redes sociales, se difundió un audio sobre una conversación entre Fernando P. y la agente, a quien le ordena le borre una citación impuesta contra su esposa. El Concejal, a quien se escucha amenazar a la vigilante, le da una hora para que elimine una multa de tránsito.

El audio decía lo siguiente:

Fernando P: “Entonces yo quiero que usted me ayude dentro de sus campacidades y competencias. ¿Me entiende?

Agente de tránsito: “Ya, mire, yo le podría ayudar, pero también tiene que ayudar a su esposa. Fue realmente grosera”.

Fernando P: “Pero es mi esposa, igual usted no puede estar hablando si es grosera o no. ¿Me entiende?.. Le doy una hora para que me solucioné el problema o va a tener grandes problemas conmigo.

El audio fue divulgado en redes sociales, y el proceso judicial en estos momentos está en manos de la Fiscalía, en la etapa de investigación. Ahora el concejal pide disculpal por estos hechos:

“Yo pido disculpas a la ciudadanía, porque en realidad nosotros como administración debemos dar ejemplo, hay temas más importantes que estos, que nos hace quitar tiempo”.

Y aunque reconoce que fue un error llamar a la agente, no cree que haya cometido alguna ilegalidad. Invoca sus funciones como concejal:

“Mi competencia es legislar y fiscalizar. Y dentro de la fiscalización yo si la puedo fiscalizar a la agente, y puedo darle tiempo. Creo que cometí un error, pero fue con orgullo porque estoy en defensa de mi familia”.