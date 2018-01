Comisión de Fiscalización determina que no es competente para realizar juicio político a Jorge Glas

Después que la Asamblea Nacional designó a María Alejandra Vicuña como la nueva vicepresidenta de la República, la Comisión de Fiscalización, sesionó este domingo 7 de enero para analizar el juicio político contra Jorge Glas Espinel.

Dentro de las conclusiones del análisis jurídico se detalló que no se cumple con todos requisitos que señala el Art.129 de la Constitución de la República para el enjuiciamiento político del exvicepresidente Jorge Glas.

María José Carrión informó que a la Comisión de Fiscalización han llegado las pruebas de descargo del exvicepresidente dentro del proceso de juicio político y señaló que los argumentos legales ratifican que la Comisión no tiene facultad para continuar con el proceso en contra de Glas."Vamos a oficiar al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, notificándole que esta Comisión no es competente porque la Constitución no faculta a realizar un juicio político a un exvicepresidente. En ese sentido se adjuntarán las pruebas de cargo y descargo para que el presidente de la Asamblea sepa valorar y si es necesario enviar a la Fiscalía".

El 4 de enero de 2018, el abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, explicó que su defendido no ha sido notificado de la sentencia por escrito y que no ha cesado de las funciones como vicepresidente.



Por otro lado, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización el viernes 5 de enero de 2018, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, indicó que acudió por respeto al Legislativo, pero que no hará ninguna observación adicional sobre el procesamiento penal por el caso Odebrecht contra el vicepresidente Jorge Glas y otros 8 procesados.



El 28 de diciembre del 2017, María José Carrión confirmó que llegó la notificación de juicio político al que en ese momento continuaba siendo vicepresidente de la República, Jorge Glas.