Policía impulsa campaña de entrega de armas en los sectores conflictivos

Esta propuesta genera algunas dudas entre la Función Judicial y actores sociales. El 52% de los asesinatos registrados en el país se cometen con un arma de fuego en zonas consideradas como conflictivas, según la policia.

Ante esto, el comandante general de la Institución, Ramiro Mantilla, señaló que impulsa una campaña para este 2018: “Para la entrega voluntaria de armas de fuego en diferentes sectores de Guayaquil, en las provincias de la costa, tenemos varios problemas como el uso de armas de fuego, alto índice delictivo, microtráfico, entre otros hechos punibles”.

“En el tema delictivo es más complicado, por que esas armas son partes de delito, es decir, nadie viene de buena voluntas y te dice 'aquí tengo un arma'”.

Lo mismo coincide la fiscal del Guayas, Patricia Morejon , especialmente si el arma que es entregada a la policia fue usada en algún delito: “ Lo que la Fiscalía siempre va a fomentar es la no impunidad. Puede ser que una persona tenga un arma por seguridad y no necesariamente para delinquir. El delincuente que tenga un arma no a la entregará porque es su herramienta de trabajo”.