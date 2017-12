Establecimientos turísticos de diversión atenderán hasta las 04:00 por fin de año

El Ministerio de Turismo informó que se amplían los horarios de funcionamiento, expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos y locales turísticos del país.

Esta decisión se basa en el acuerdo suscrito entre los ministerios de Turismo y del Interior.

La normativa señala que los establecimientos turísticos y no turísticos podrán funcionar y expender bebidas alcohólicas hasta las 04:00 del lunes 1 de enero, a partir de esa hora se aplicarán las restricciones establecidas en el Acuerdo Interministerial No. 1470 (publicado en el Registro Oficial No. 233, del 12 de julio del 2010 y sus reformas).