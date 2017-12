Si va a la playa en este feriado esté atento a las condiciones del mar

El Instituto Oceanográfico de la Armada comunica a la ciudadanía que durante los días 30 y 31 de diciembre la altura de las olas se encontrará entre 0.30 y 0.90 metros y en los días posteriores predominarán oleajes provenientes del Pacífico Sur cuya intensidad variará entre ligera y moderada. Además, se informa que a partir del 2 de enero se evidenciará un ligero incremento en las alturas de las olas alcanzando 0.30 y 1.2 metros.



Por otro lado, en la zona costera norte y oeste de la región Insular llegarán, el 30 de diciembre, olas con dirección noroeste; y en la zona costera sur y sureste con dirección suroeste.

Durante estas fechas los pobladores de la zona costera podrán laborar sin inconvenientes y los turistas podrán disfrutar de la playa; sin embargo deben tener precaución, especialmente el 2 de enero, cuando iniciará el periodo de aguaje y se incrementará la altura de las olas.

Se recomienda a los pobladores de las zonas costeras, turistas y a quienes realizan sus actividades en la playa estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas. Si no hay bandera o no tiene claro su mensaje antes de ingresar en el mar, preguntar a personal autorizado, quienes pueden informar acerca de las características de la playa donde se encuentran, por ejemplo: cuáles son las áreas peligrosas o los horarios de mareas.

En caso de ser arrastrados por la corriente de resaca, es imprescindible mantener la calma y no luchar contra la corriente, se debe nadar en dirección paralela a la orilla hasta que deje de sentir la fuerza de arrastre o mantenerse flotando hasta ser rescatado.

A quienes realizan labores en embarcaciones pequeñas, utilizar siempre los implementos de seguridad, especialmente chalecos salvavidas y equipos de comunicación en buen estado.