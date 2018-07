Cómo dejar de mentirte a ti mismo de una vez

Aun con un divorcio reciente, Eleanor Bain pensó que había conocido a su hombre ideal.

Se encontraba en una nueva ciudad, buscando un nuevo empleo y comenzando una nueva vida con sus dos hijas.

Se sintió enamorada, o al menos eso creyó.

Lo que no quieres ver

Bain y su supuesto príncipe azul tenían intereses comunes y la relación tenía aspectos positivos, aunque también muchos negativos. Algunas veces terminaban en largas peleas a gritos.

Cuando ella recuerda lo vivido, dice que estaba en estado de negación. "No es que no quieras verlo, es que realmente no te das cuenta de nada".

Y a pesar de que algunas amigas le decían que algo no estaba funcionando en su relación, ella las ignoró. "Hice todo lo posible para convencerlas de que él era el hombre de mi vida".

¿Por qué comportarse así?

Autoengañarse

El autoengaño es una herramienta para protegerse a uno mismo frente a hechos dolorosos.

Es como cuando decimos que queremos tener seguridad financiera para el momento de retirarnos, y al mismo tiempo mantenemos un patrón de gastos que impide todo ese sueño.

O como cuando nos quedamos en una empresa durante años, sin importar que ya es obvio que no nos van a promocionar.