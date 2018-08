Morales plantea leyes para penar la mentira en Bolivia

El presidente boliviano Evo Morales planteó la aprobación de leyes para penar la mentira en un acto público este miércoles 22 de agosto de 2018 con municipios, desarrollado en la ciudad de Sucre (sudeste), capital de Bolivia.

"La derecha no tiene convocatoria (..), pero con sus mentiras nos confunde", lamentó. Por esta razón, "estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, (para determinar) cómo se sanciona al mentiroso, sea autoridad o sea medio de comunicación", dijo el mandatario.

Morales, que gobierna desde 2006 y apunta a su reelección el año que viene hasta 2025, recibe frecuentes críticas en las redes y los medios, por lo que acusó a la oposición de urdir mentiras para desprestigiar a su administración.

El gobernante acusó a la oposición de buscar mecanismos para "convulsionar el país, enfrentar al pueblo con nuestro proceso" político.















Ama quilla, ama llulla, ama suwa











El mandatario sugirió la posibilidad de elaborar un reglamento a la Constitución, que desde una reforma en 2009 reconoce como principio ético-moral la trilogía 'ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón)'".

"Hicimos ya una ley contra la corrupción, estoy pensando que tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, cómo se sanciona al mentiroso", señaló.

"Falta completar nuestra Constitución, ya tenemos la ley contra la corrupción, falta la ley contra la mentira (..), después contra los flojos", planteó en un tono distendido.

El mandatario, primer indígena en llegar al poder en Bolivia, festejó la semana pasada el récord de mayor permanencia en la presidencia boliviana con más de 12 años y medio.

Morales quiere presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales de 2019, a pesar de que su derrota en 2016 en un referéndum le quitaba esa posibilidad. Posteriormente un fallo constitucional lo habilitó para postularse, pero desde entonces persisten las manifestaciones políticas y sociales que le piden desistir de su propósito.