López Obrador propone a Trump reducir la migración

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador propuso este lunes un acuerdo a Estados Unidos para reducir la migración, uno de los puntos de alta tensión con el país vecino, pocas horas después de su victoria arrolladora en las elecciones mexicanas.

El izquierdista de 64 años tuvo el lunes una conversación telefónica de 30 minutos con el presidente estadounidense Donald Trump, la cual, dijo a TV Azteca por la noche, fue en "muy buenos términos" y "respetuosa". No se mencionó el polémico muro fronterizo que el jefe de la Casa Blanca insiste en construir con dinero mexicano.

"Tuvo es actitud generosa de no mencionar el tema (del muro) porque si no se hubiese presentado una conversación muy incomoda y yo no lo iba a permitir (...) Fue muy cuidadoso y respetuoso y le agradezco", dijo.

En esa conversación, añadió, le propuso a Trump un acuerdo para impulsar proyectos de desarrollo que generen empleos en México y así reducir la migración hacia Estados Unidos.

Hasta la noche del lunes, cuando el Instituto Nacional Electoral había contabilizado 93,5% de los votos, López Obrador sumaba 52,96%, más de 30 puntos por encima del segundo lugar.

Luego de la victoria contundente de AMLO, como se conoce a López Obrador, muchos se preguntan cómo será su relación con su vecino del norte, sobre todo con dos modelos tan antagónicos a ambos lados del Río Bravo, en temas vitales como migración y la negociación para renovar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

Poco antes, Trump auguró en la Oficina Oval que "la relación va a ser muy buena". "Tuvimos una gran conversación (...) Creo que va a tratar de ayudarnos con la frontera", añadió.

- Elección "sangrienta" -

Las elecciones ponen fin a la campaña electoral "más sangrienta" de la historia reciente de México, con al menos 145 políticos asesinados desde septiembre (de ellos 48 eran precandidatos y candidatos), cuando se inició el proceso electoral, según la consultora Etellekt.

En 2012, nueve políticos y un candidato fueron asesinados.

Durante la jornada electoral, una militante del Partido del Trabajo (PT) fue asesinada en el estado de Michoacán (oeste) y dos miembros del oficialista PRI en el central estado de Puebla.

Y este lunes el alcalde de Tecalitlán (oeste), Víctor Díaz, de 27 años, fue asesinado a balazos por desconocidos. Una empleada del registro civil que lo acompañaba resultó herida, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de Twitter.

- Responsabilidad histórica -

Los ejes de la campaña del izquierdista -erradicar la pobreza, la corrupción y la violencia- calaron hondo entre los mexicanos que pedían a gritos un cambio radical en la segunda economía latinoamericana, tras un impopular sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica", dijo exultante López Obrador, de 64 años, ante decenas de miles de simpatizantes que lo ovacionaron la noche del domingo.

AMLO alcanzó este triunfo aplastante en su tercer intento consecutivo de alcanzar la silla presidencial, y presentándose como el candidato antisistema.

En su ambicioso proyecto de nación 2018-2024, que iniciará cuando asuma el 1 de diciembre, López Obrador pretende un rescate del campo, revisar millonarios contratos derivados de la reforma energética, un gobierno "austero, sin lujos ni privilegios" y reducir sueldos de altos funcionarios públicos hasta en un 50%.

Todo para incrementar programas sociales y reducir la pobreza en México, que alcanza a más de 53 millones de personas, incluidas más de siete millones viviendo en pobreza extrema.

Muchos mexicanos y analistas le critican una falta de propuestas concretas.

"El principal reto genérico que tendrá López Obrador es cumplir lo que ofreció, y ofreció una utopía (...) Milagros no va a poder hacer", apuntó el historiador mexicano José Antonio Crespo.

Pese a que desde que se anunció su histórico triunfo, López Obrador intentó tranquilizar a los mercados, este lunes la bolsa de México cayó 2,12%.

- AMLO tiñe el mapa político mexicano -

Morena, el partido que lidera, logró además la mayoría de las gobernaciones (cinco de nueve), entre ellas Ciudad de México. Este triunfo implica un cambio radical en el mapa político en los 32 estados del país y que hasta ahora eran gobernados mayoritariamente por una alternancia de las bancadas tradicionales, el oficialista Partido Revolucionario Institucional y el conservador Partido Acción Nacional.

"Necesitábamos un cambio verdadero", celebró José Gutiérrez, de 44 años, en el cuartel de campaña de López Obrador.

Según proyecciones de la firma Consulta Mitofsky, Morena y sus aliados tendrían además garantizada la mayoría en la Cámara de Diputados con entre 256 y 291 de los 500 escaños, y podrían conseguirla en el Senado, donde ocuparían entre 56 y 70 de los 128 escaños.

Además de elegir presidente, unos 89 millones de mexicanos estaban convocados para votar gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales entre los más de 18.000 puestos en disputa en la mayor elección de la historia.

López Obrador deberá tejer alianzas en un país dividido. Su primer mensaje fue dedicado a la "reconciliación" de los 120 millones de mexicanos y aseguro que no es "un dictador".