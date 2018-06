EE.UU. y caribe en alerta por inicio de temporada de huracanes

La temporada de huracanes 2018 inicia este primero de junio. Por lo cual, la Protección Civil busca “anticiparse a cualquier situación de riesgo”

Según un medio mexicano, Yucatán ha preparado 21 dependencias con equipo de primera respuesta, divididos en cinco regiones estratégicas con 450 vehículos de emergencia como bomberos, seguridad pública estatal y municipal, así como Policía Federal. Participan más de mil brigadistas que apoyarían en los 50 albergues estatales que están listos en caso de ser necesarios, y que están distribuidos en los 106 municipios de Yucatán.

Esta temporada comenzó con Alberto y se espera que llegue Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence y Gordon.

A near-average Atlantic #hurricane season (6 hurricanes) is predicted by the average of the 18 different groups that have submitted forecasts so far to https://t.co/EVmEEQUDc8 pic.twitter.com/grlgbXnNHv

