Tormenta Alberto llega a Florida y representa amenaza

La tormenta subtropical Alberto tocó tierra en la tarde de este lunes, cerca a Laguna Beach, Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes.

Alberto continúa trayendo la amenaza de inundaciones al sureste de Estados Unidos, extendiendo la humedad a lo largo de la región hacia la mitad de la semana.

Los vientos de la tormenta continuaron disminuyendo su velocidad y alcanzan un máximo sostenido de 72,4 kilómetros por hora, cuando tocó tierra al oeste de Panama City, en la costa norte del Golfo de México. Alberto se movía a 14,48 kilómetros por hora hacia el norte este lunes.

El ciclón ya había interrumpido los planes para barbacoas del Día de los Caídos, así como las salidas a la playa en Alabama, Florida y Mississippi, mientras la tormenta se batía en el sureste.

No hubo daños significativos o lesiones graves relacionadas con la tormenta en el condado de Bay, Florida, indicó Valerie Sale de la Oficina de Manejo de Emergencias. Y, añadió, solo se presentaron unos pocos cortes de energía.

La usuaria de Instagram Melody Kay Carroll publicó un video del viento y la lluvia en un estacionamiento de Panama City. Según dijo, "fuertes borrascas a ratos" la mantuvieron adentro.

Las lluvias y los vientos más fuertes comenzaron a llegar a la costa de Panama City alrededor de las 10 de la mañana, hora local, de este lunes.

Está en vigor una advertencia de tormenta tropical para la costa norte del Golfo, desde el río Suwannee hasta la frontera entre Mississippi y Alabama, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en su actualización de las 2 p.m., hora del este.

Los tres estados que probablemente soporten la peor parte de la tormenta han comenzado a preparar los estados de emergencia.

El gobernador de Florida Rick Scott emitió una declaración para los 67 condados de su estado. El gobernador de Misisipi, Phil Bryant, autorizó el uso de la Guardia Nacional, señaló su oficina en un comunicado.

La gobernadora de Alabama Kay Ivey emitió un estado de emergencia para 40 condados, comenzando a las 6 a.m. hora local de este domingo. Ivey activó el centro de operaciones de emergencia del estado mientras que la Guardia Nacional de Alabama activó sus equipos de evacuación de agua alta.

410PM Trend of cooling cloud tops near and to the NW of the center continues. Heaviest rain and strong winds are occurring in this area. Also notice the cooling thunderstorm tops in the outer band along I-65, some lightning in these cells too #mobwx pic.twitter.com/hYNHC4SMta

— NWS Mobile (@NWSMobile) 28 de mayo de 2018