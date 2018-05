Renunció Horacio Cartes a la presidencia de Paraguay

El mandatario Horacio Cartes presentó su renuncia este lunes para ser senador y abrió la vía para que asuma la vicepresidenta Alicia Pucheta, temporalmente, lo que la convertirá en la primera mujer en presidir Paraguay.

"Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para presentar mi renuncia al cargo de presidente (...). He adoptado esta determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática del pueblo expresada en las urnas que me eligió para el cargo de senador" escribió el mandatario en una carta al presidente del Congreso, Fernando Lugo.