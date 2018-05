Cientos de venezolanos buscan cruzar el Puente Internacional Rumichaca antes de las elecciones

* Con información de la corresponsal de Ecuavisa, Paola Andrade

Miles de extranjeros procedentes de Venezuela permanecen en el Puente Internacional de Rumichaca con el propósito de cruzar la frontera hacia Ecuador y Perú. Tanto en la Unidad de Migración de Colombia y de Ecuador, se registraron durante el sábado 19 de mayo extensas filas de ciudadanos que buscan sellar su pasaporte.

Con el transcurrir de las horas el panorama no cambiaba, a cada momento arribaban buses provenientes del vecino país. Diego Melo viajó desde Maracaibo antes del cierre de fronteras, decretado por el presidente Nicolás Maduro debido a las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Melo decidió salir de su tierra natal ante la incertidumbre que genera el criticado proceso electoral adelantado por el oficialismo.

El destino final de muchos de los migrantes es Perú, sin embargo las filas de migración no avanzaban mientras se diluía la esperanza de una pronta respuesta.

Por otro lado, quienes lograron sellar su pasaporte siguieron el anhelado trayecto. Desde Rumichaca se dirigieron a la Terminal terrestre de Tulcán, donde se puso en marcha un plan de contingencia para evacuar a los viajeros. Carlos Vela, administrador de la Terminal terrestre de Tulcán informó que no existen personas represadas y que en las últimas 24 horas se han evacuado a 7.500 extranjeros para que tomen las rutas: Tulcán-Guayaquil y Tulcán-Huaquillas.

Venezuela, hundida en crisis

Venezuela celebrará el domingo unas elecciones presidenciales clave para Nicolás Maduro , bajo creciente presión de Estados Unidos y otros gobiernos que respaldan el boicot de la oposición y desconocerán los resultados. A elegir están llamados 20,5 millones de los 30,6 millones de venezolanos, en una sola vuelta. El nuevo presidente tendrá seis años de mandato, que iniciará en enero de 2019.

Pese a que el 75% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro, él permanece como favorito para ganar los comicios. Según analistas, el actual primer mandatario se beneficia del control social e institucional -incluido el militar-, y la fractura de una oposición cuyos principales líderes y partidos fueron inhabilitados.

Sin embargo, el gobierno venezolano nunca ha estado más aislado. La Unión Europea (UE), Estados Unidos y una docena de países de América Latina, no reconocerán los resultados por considerar que la elección no dio garantías a la oposición y que no será libre ni democrática.