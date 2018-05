Autor de tiroteo en Texas también colocó explosivos

El estudiante que el viernes mató a 10 personas en la escuela secundaria Sante Fe, un suburbio de Houston, llevó a cabo el ataque con una escopeta y un revólver calibre .38 de su padre, dijo el gobernador del estado de Texas.

"No tengo información en este momento de si el padre sabía o no que su hijo había tomado estas armas", dijo el gobernador Greg Abbott en rueda de prensa, agregando que se creía que el padre poseía legalmente ambas armas. Abbott también dijo que el sospechoso, que no ha sido identificado, colocó varios tipos de explosivos en una casa y un vehículo, incluido un cóctel molotov.

Noticia en desarrollo.