Ecuador y la comunidad internacional reaccionan ante los ataques en Gaza

Los soldados israelíes mataron a 55 palestinos hoy, lunes 14 de mayo del 2018, en la frontera con la Franja de Gaza tras disturbios y manifestaciones contra la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que cumplió una de las promesas más controversiales del presidente Donald Trump, dejando además a cientos de heridos.

Esta fue la jornada más mortífera del conflicto israelo-palestino desde la guerra de 2014 en la Franja de Gaza.

REACCIÓN ECUADOR

El ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió un comunicado oficial, donde expresaba a nombre del Gobierno Nacional, Condenando lo sucedido en el Medio Oriente, señalando que esto solo agrava la crisis humanitaria en la región,

Además, pide que se respeten los derechos y tratados internacionales, Derechos Humanos y las resoluciones de la ONU, con el fin de preservar la paz mundial y llegar a una solución pacífica.

REACCIÓN ISRAEL

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció a Trump, que según él "hizo historia" al trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

La dirigencia palestina denunció "una masacre" mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu defendió el uso de la fuerza porque "todo país tiene la obligación de defender su territorio", dijo en Twitter. Donde destacó el día de hoy, como un “gran día para la paz”.

A peace that is built on lies will crash on the rocks of Middle Eastern reality. You can only build peace on truth, and the truth is that Jerusalem has been and will always be the capital of the Jewish people, the capital of the Jewish state.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 de mayo de 2018