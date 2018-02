Las señales de alerta que dejó Nikolas Cruz antes del ataque en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida

"Voy a ser un atacante de escuelas profesional".

Esas son las palabras que presuntamente escribió en internet Nikolas Cruz, el joven de 19 años que abrió fuego en la tarde del miércoles en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida.

El tiroteo dejó al menos 17 muertos y reabrió el debate en Estados Unidos sobre cómo prevenir los ataques masivos y cómo detectar amenazas potenciales.

En las horas posteriores al ataque las autoridades reconocieron que Cruz había mostrado síntomas de ser un joven inestable y que incluso el FBI había sido alertado de su comportamiento.

Este jueves el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el atacante había dejado en el pasado "muchas señales" que mostraban que estaba"perturbado mentalmente", además de que vecinos y amigos "sabían que él era un gran problema".

Más tarde, en un mensaje a la nación, el mandatario expresó: "Estamos comprometidos a trabajar con líderes locales y estatales para asegurar a las escuelas y atacar el problema de la salud mental".







"Ningún niño ni ningún maestro debería estar en peligro en una escuela estadounidense. Ningún padre debería tener miedo de llevar a su hijo a la escuela", añadió Trump.

¿Cuáles fueron esas "señales" de alerta que había dejado Cruz a sus 19 años?

Una amenaza en YouTube

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recibió el año pasado un aviso que alertaba sobre un mensaje que dejó alguien identificado en YouTube con el nombre Nikolas Cruz.

"Voy a ser un atacante de escuelas profesional", decía el comentario en un video de YouTube, explicó este jueves Robert Lawsky, de la división del FBI en Miami.

Image caption"Voy a ser un atacante de escuelas profesional", escribió alguien identificado como Nikolas Cruz.

"No se incluyó ninguna otra información de ese comentario que indicara una hora, origen o la verdadera identidad de la persona que lo hizo", aseguró el funcionario a la prensa.

"El FBI realizó revisiones de bases de datos, verificaciones, pero no pudo identificar a la persona que realmente hizo el comentario".

Pero este no fue el único rastro en las redes sociales que dejó Cruz.

Ron Hosko, quien fue adjunto al director del FBI entre 2012 y 2014, explicó en entrevista con la BBC que la realidad es que la agencia recibe decenas de pistas cada día.

"Si el FBI fuera a identificar y seguir cada una de estas pistas, no podría hacer nada más", explicó Hosko.

Image captionNikolas Cruz había sido expulsado de la escuela que atacó por problemas disciplinarios. (Foto: Alguacil del Condado Broward)

Sus fotos en Instagram

Los perfiles de redes sociales de Cruz fueron desactivados luego del tiroteo ocurrido la tarde del miércoles.

Pero algunos usuarios realizaron capturas de pantalla de algunas de las fotos y mensajes que el joven había publicado en Instagram.

En dos cuentas en esa red social aparece Cruz portando armas y navajas, algo que el alguacil del condado de Broward, donde se ubica Parkland, calificó de "muy, muy perturbador".

Cruz usó un rifle "del tipo" AR-15 en el ataque, el cual había comprado legalmente y guardaba en su casa.

"La familia le obligaba a tenerlo en un armario bajo llave, pero él tenía una", le dijo al diario South Florida Sun Sentinel el abogado portavoz de la familia con la que vivía.

Su comportamiento

Antes del ataque, Cruz había pasado por problemas familiares y de comportamiento que dan pistas de lo complicada que se había vuelto su vida en meses recientes.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionNikolas Cruz enfrenta 17 cargos por asesinato premeditado. El joven confesó a los investigadores que llevó a cabo el tiroteo y que tenía una mochila llena de municiones.

Nikolas y su hermano Zachary quedaron huérfanos en noviembre de 2017, después de que su madre adoptiva falleciera. El esposo de su madre, quien le dio el apellido a Nikolas, había muerto años antes.

Además, fue expulsado de la secundaria Marjory Stoneman Douglas por problemas disciplinarios, indicó el alguacil Scott Israel, aunque no dio razones específicas.

Profesores y compañeros de Cruz también han apuntado que el joven tenía un comportamiento difícil.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionLos alumnos fueron evacuados en medio de un gran despliegue de equipos de emergencia tras el ataque.

Jim Gard, un profesor de la escuela, dijo que los trabajadores del centro fueron advertidos de que el exestudiante suponía una amenaza y no se le debía permitir el ingreso al colegio con una mochila.

"Hubo problemas con él el año pasado por amenazas a estudiantes, y creo que se le pidió que abandonase el campus", dijo Gard al diario Miami Herald.

Un excompañero de la escuela, Joshua Charo, dijo que a Cruz le habían sido encontradas balas en su mochila: "No puedo decir que me sorprendió", señaló.

"Todos lo predijeron", le dijo un alumno a la televisora local WFOR, pues el atacante no dudaba en presumir de su afición por las armas.

No pidieron ayuda

A pesar de que varios profesores y alumnos han declarado que había preocupación por Cruz, la policía dijo que no fue alertada en los meses pasados.

"No recibimos advertencias", dijo el superintendente Robert Runcie a los periodistas.

El alguacil del condado de Broward dijo que, después del ataque del miércoles, las líneas de emergencia han recibido llamadas anónimas con amenazas falsas.

"Tristemente han surgido casos de imitadores haciendo amenazas en otras escuelas. Hemos estado respondiendo a cada amenaza", dijo Scott Israel.

El gobernador de Florida, Rick Scott, aseguró que a partir de este caso tendrá que haber un replanteamiento de cómo se maneja la seguridad en las escuelas del Estado.

"Queremos asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir. Necesitamos tener una conversación franca sobre seguridad pública en las escuelas", dijo desde la secundaria de Parkland.

