Sudáfrica: 955 mineros fueron rescatados tras dos días atrapados bajo tierra

Los 955 mineros que permanecían atrapados bajo tierra en Sudáfrica desde la noche del miércoles 31 de enero del 2018, debido a un corte de electricidad fueron rescatados la madrugada del viernes, anunció el propietario de la mina Sibanye Gold.

"Todo el mundo salió" de la mina, declaró a AFP James Wellsted, un portavoz de Sibanye Gold. El incidente no dejó ninguna víctima. Solamente "algunos casos de deshidratación y de presión arterial elevada, pero nada grave", dijo el representante de la empresa.

El corte de energía debido a una tormenta en la noche del miércoles detuvo los ascensores e impidió que subiera prácticamente todo el equipo del turno de la noche, que opera en la mina Beatrix, cerca de la ciudad de Wilkom (centro), según la empresa.

Después de horas de trabajo, los rescatistas pudieron restablecer la corriente eléctrica y poner en funcionamiento los elevadores, que llevaron a la superficie a los primeros mineros al amanecer.

"Vivieron una experiencia traumática", reconoció el portavoz de la mina.

Los generadores de la mina que debían de activarse en caso de corte eléctrico no funcionaban, reconoció Wellsted.

Una decena de familiares, se mantenía a la espera del arrivo de sus allegados al exterior de la mina. Una mujer, quien pidió no ser identificada manifestó: "normalmente me llama a las 05H00 pero esa mañana su jefe me comunicó que la mina estaba privada de corriente".