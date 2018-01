Madrid pide al Parlamento catalán buscar otro candidato a presidente

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó este miércoles al Parlamento catalán buscar una alternativa como candidato a la presidencia regional al líder independentista Carles Puigdemont, impedido de volver a España sin ser detenido.

Cesado por Madrid de la presidencia catalana en octubre, Puigdemont era el único candidato en la sesión de investidura programada para el martes y finalmente aplazada por el presidente de la cámara regional ante los obstáculos jurídicos para escogerlo.

Desde Valencia (este), Sáenz de Santamaría, encargada del dosier catalán en el gobierno de Rajoy, reclamó al presidente del Parlamento, el también independentista Roger Torrent, descartar al exdirigente y buscar una alternativa.

"Creo que el señor Torrent tiene que abrir una ronda de contactos (con los partidos políticos) para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont", dijo la vicepresidenta española.

Prometiendo restituir su gobierno cesado tras la fallida declaración de independencia en Cataluña, la formación de Puigdemont se impuso en las elecciones del 21 de diciembre al resto de formaciones independentistas que, entre todas, obtuvieron la mayoría absoluta del parlamento regional con 70 escaños de 135.

Por ahora, Puigdemont es su único candidato a pesar de encontrarse en Bélgica y de que el Tribunal Constitucional decretó que solo puede ser escogido de forma presencial y con una autorización del juez que lo reclama por presuntos delitos de rebelión y sedición.

Torrent presentó alegaciones a esta decisión judicial y aplazó la investidura hasta despejar los obstáculos jurídicos pero mantuvo al líder independentista como candidato, asegurando que tiene "todo el derecho" a ser presidente por haber sido escogido como diputado.

"No me puedo creer que entre los más de cien diputados de la cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo y del consenso", protestó Sáenz de Santamaría.

En teoría, el Parlamento regional tenía hasta este miércoles 31 de enero para intentar investir un candidato pero al aplazarse la sesión por los obstáculos judiciales este plazo quedaría congelado, según señalan fuentes parlamentarias.

Si el bloqueo se mantiene, podrían celebrarse nuevas elecciones en la región.