Dos muertos en tiroteo en escuela de Kentucky, Estados Unidos

Un estudiante de 15 años fue detenido el martes luego de que dos personas murieron baleadas y otras 19 resultaron heridas en un ataque a tiros en una escuela secundaria en una zona rural de Kentucky, informó el gobernador Matt Bevin.

La policía dijo que la escuela fue cerrada y que las vías de acceso quedaron bloqueadas. El FBI dijo que estaba cooperando con las fuerzas policiales locales y estatales en la respuesta al suceso.

La Marshall County High School, se localiza en el sudoeste de Kentucky, a unos 193 kilómetros (120 millas) al noroeste de Nashville, Tennessee.

Entretanto, la entrenadora del equipo de fútbol del colegio dijo que todos los deportistas estaban a salvo.

"Jamás se me hubiera ocurrido que algo así ocurriría en un poblado pequeño como el nuestro”, dijo la entrenadora, Savana Smothers, a The Associated Press en un mensaje por Facebook.

El canal WPSD-TV reportó que los alumnos fueron llevados a otra escuela para ser recogidos por sus padres.