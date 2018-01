Chelsea Manning confirma que se postulará al senado estadounidense

Chelsea Manning, el analista estadounidense hallado culpable de entregar documentos secretos a WikiLeaks y que después se cambió de sexo a mujer, confirmó el domingo 14 de enero de 2018 por Twitter que se postulará al Senado.

Tres días después de participarle a la comisión electoral de sus intenciones, Manning tuiteó: “Así es, nos postulamos al Senado” con un video anexo. Poco después mandó otro tuit con instrucciones sobre cómo donar dinero a su campaña.

Manning, de 30 años, entregó el jueves sus documentos a la Comisión Federal Electoral.

En el 2010, cuando era hombre y se llamaba Bradley Manning, el ex analista de inteligencia del ejército fue convicto de filtrar documentos secretos a WikiLeaks.

Manning se declaró transgénero luego de haber sido sentenciada a 35 años de cárcel. El presidente Barack Obama la indultó antes de concluir su período el año pasado.

Se postulará como demócrata y probablemente competirá en las primarias con el senador actual Ben Cardin.

Cuando Manning salió de la cárcel en Fort Leavenworth, Kansas, en mayo, dijo a The Associated Press en un email que iba a tomar decisiones sobre su futuro, pero no mencionó la posibilidad de entrar en la política.

Manning, originaria de Oklahoma tenía intenciones de mudarse a Maryland, donde tiene una tía. Su registro electoral menciona como residencia ese apartamento en North Bethesda desde mediados de agosto, según la junta electoral del estado de Maryland.

Su reciente mudanza no afecta su postulación al Senado. Para ser candidato a esa instancia, lo que se necesita es ser mayor de 30 años, ser ciudadano estadounidense por un mínimo de nueve años y ser habitante del estado el día de las elecciones. Al parecer el hecho de haber sido hallado culpable de delito no impide postularse.

Manning aún debe entregar su solicitud para participar en las primarias demócratas ante la junta electoral del estado, para lo que tiene plazo hasta el 27 de febrero, según el sitio web de la junta.