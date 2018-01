Inicia nuevo dialogo entre gobierno y oposición de Venezuela

"No necesitamos ir a República Dominicana si no quieren, váyanse a las calles, en las calles los esperamos", lo retó el ministro de Comunicación y principal delegado oficialista en el diálogo, Jorge Rodríguez.

A las tensiones se sumó el asesinato el miércoles de un diputado de la oficialista Asamblea Constituyente, lo que Rodríguez atribuyó preliminarmente a un "sicariato político".

En este clima se sentarán a la mesa al final de esta tarde, en pleno recrudecimiento de la crisis de este país petrolero agobiado por la escasez y una inflación de más de 2.000%, que ha detonado en las últimas semanas pequeñas pero múltiples protestas por falta de alimentos.

- Un proceso complejo -

La Asamblea Constituyente ordenó a las mayores fuerzas de la MUD -Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática- reinscribirse ante el poder electoral para poder disputar las presidenciales, porque se negaron a ir a los comicios municipales de diciembre denunciando un sistema comicial "fraudulento".

El poder electoral anunció este jueves que ese proceso se realizará el 27 y 28 de enero.

El diputado Luis Florido, enviado de Voluntad Popular a Santo Domingo, aseguró que el reconocimiento de los partidos y la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al gobierno, son puntos vitales para que el diálogo funcione.

"No veo al gobierno muy dadivoso, así que no creo que sea la última ronda, porque no estamos dispuestos a aceptar cualquier acuerdo. Elecciones justas y libres, sin presos, (...), solución a la emergencia humanitaria y la hiperinflación", dijo Florido a la AFP.

La Constituyente ordenó en diciembre la excarcelación de 80 opositores, algo considerado insuficiente por la MUD. La ONG Foro Penal precisó a la AFP este jueves que sólo liberaron a 48, y aún quedan 214 "presos políticos".

Por su parte, el gobierno exige que la oposición reconozca a la Constituyente -iniciativa de Maduro que rige el país con poderes absolutos desde agosto-, y varios de sus funcionarios han asegurado que las presidenciales se realizarán con el mismo poder electoral.

"Se necesita una instancia creíble que llegue a acuerdos que se puedan cumplir", dijo a AFP el analista económico Asdrúbal Oliveros, al advertir que "en dos días" no se resolverá el conflicto.

Pero el canciller dominicano, Miguel Vargas, es optimista. Las partes "han mostrado un gran compromiso con este diálogo. Esperamos que arribemos a un acuerdo definitivo", acotó.