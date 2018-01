Fin de TPS para más de 200.000 salvadoreños en EEUU acarrearía crisis

Una deportación masiva de más de 200.000 salvadoreños que residen en Estados Unidos tras el fin estatus migratorio conocido como TPS podría suponer una crisis humanitaria para el país centroamericano, estimó el lunes 8 de enero de 2018 una autoridad migratoria.



El presidente Donald Trump anunció el mismo día que no renovará la protección legal otorgada tras los daños causados por un huracán en 1999 y un terremoto en 2001 en Centroamérica y que fue renovada en varias oportunidades. El régimen estadounidense esgrimió que El Salvador ha recibido cuantiosa ayuda internacional y que gran parte de la infraestructura del país ha sido reconstruida, por lo que no se justifica mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).



Cesar Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante, dijo en conferencia de prensa que El Salvador no está preparado para recibir a miles de salvadoreños. “Una deportación masiva estaría dando un duro golpe a la economía del país, un grave golpe al grupo familiar. Esto provocaría una crisis humanitaria”, agregó.

Ríos pidió buscar una solución permanente antes de que expire la vigencia del trato preferencial el 9 de septiembre de 2019.

Mientras tanto, la preocupación se entiende entre los salvadoreños. Teresa Salmerón manifestó su preocupación por la situación de sus familiares amparados por el TPS. “Sigo preocupada, entiendo que no los van a sacar de ahorita, pero si no arreglan papeles van a tener que salir. ¿Qué van hacer ellos aquí? Aquí no hay trabajo y yo vivo del dinero que me dan”.



“Yo considero a este mi país”, dijo Óscar Cortez al The Washington Post, según una nota que publica laprensagrafica.com. “Detrás de nosotros hay niños y esposas y sobrinos y sobrinas y madres y padres que dependen de nosotros. No afecta solo a una persona, afecta a muchas”, reflexiona el salvadoreño de 46 años.

“Las raíces de los beneficiarios del TPS se extienden más allá de ellos mismos hacia sus familias. Salvadoreños, hondureños y haitianos con TPS tienen un total de 273,200 hijos ciudadanos de Estados Unidos por nacimiento”, añadió hace unas semanas en un estudio CAP, con base en Washington, D. C.

Cortez tiene dos hijos y llegó a Estados Unidos en el 2000 a los 28 años. Al no tener documentos, comenzó su vida trabajando con un ingreso muy bajo.

Gracias al TPS logro tener una mejor economía y ha estudiado como plomero.

Otro salvadoreño, Jaime Contreras lloró al hablar con The Washington Post sobre su estatus. Dijo que su familia en El Salvador depende del dinero que él les envía. Sus parientes en Maryland también han recibido su ayuda.

Él llego a Estados Unidos a los 20 años. Sin el TPS, Contreras dijo que “perderemos nuestros trabajos, lo perderemos todo.

Muchas familias salvadoreñas han manifestado que permanecerían en Estados Unidos aún después de que su estatus expire.

Embajadora señaló gravedad de problema

“Estoy aquí para anunciar la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional (Kirstjen Nielsen) de terminar con el programa de TPS para los salvadoreños. Estamos hablando de alrededor del 12% de los salvadoreños que viven en Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa la embajadora estadounidense Jean Manes.



La diplomática señaló la gravedad del problema y dijo que detrás de cada una de estas personas con TPS hay una familia en Estados Unidos y sus familiares en El Salvador. Se estima que este grupo tiene un aproximado de 192.000 hijos en ese país.



Tras el anuncio del lunes, se precisó que los salvadoreños tendrían 18 meses de prórroga, tiempo durante el cual deberían buscar soluciones para que puedan continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos.



A pesar de la complejidad de la situación, el canciller salvadoreño Hugo Martínez expresó satisfacción por esta prórroga. “Quiero compartir que hemos logrado 18 meses más para el TPS de nuestros compatriotas”.

El Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén mostró una postura similar.



Estadísticas



Según estudios recientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, en 2016 la población desempleada en El Salvador era de 204.636 personas, el equivalente a una tasa del 7%.



El 97% de los salvadoreños con TPS tienen 25 años o más, una tercera parte trabaja en el área de servicios y un 22% en la construcción. A su vez, el 69% reside en Estados Unidos en viviendas de su propiedad.



Por otra parte, las remesas familiares son fundamentales para la economía del pequeño país centroamericano. Durante 2016, los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron 4.576 millones de dólares a El Salvador, un 7,6% más que en 2015. Las remesas recibidas en 2016 equivalieron al 17,1% del Producto Interno Bruto.

El Gobierno salvadoreño ha puesto en marcha un plan para ayudar a sus compatriotas en Estados Unidos, donde ha contratado abogados y ha formalizado alianzas con organizaciones que defienden los derechos de los migrantes para que asesoren a los salvadoreños a que gestionen la ciudadanía estadounidense.



También se trabaja en un programa de asistencia para quienes no cumplan los requisitos que les permitirían aspirar a un estatus migratorio estable y deban retornar a El Salvador.



Después de la destrucción causada por el huracán Mitch en 1999 y los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador más de 260.000 salvadoreños fueron beneficiados con el TPS.