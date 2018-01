Accidente de tren en Sudáfrica deja al menos 4 muertos y 200 heridos

Al menos 4 personas han fallecido y 200 resultaron heridas este jueves en un accidente de tren cerca de Kroonstad, en el centro de Sudáfrica, según medios locales.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 9.15 hora local y pudo deberse a una colisión entre el tren y un camión, según apuntan los primeros informes del Servicio de Emergencias.

#TrainCrash One of the commuters says the train was traveling from port Elizabeth to Johannesburg when the accident happened. KOKEM pic.twitter.com/gWqh140H4e

— EWN Reporter (@ewnreporter) 4 de enero de 2018