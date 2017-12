Marcelo Odebrecht asegura que apoyó a políticos peruanos para la campaña electoral

El empresario brasileño Marcelo Odebrecht dijo que su empresa apoyó a políticos peruanos para sus campañas electorales, según reveló el sábado el portal de investigaciones IDL-Reporteros, que publica el audio y la transcripción de las declaraciones.



"Con certeza apoyamos a todos. A (Alejandro) Toledo, Alan García, (Ollanta) Humala, a Keiko (Fujimori)", afirmó Odebrecht en el encuentro celebrado el 9 de noviembre en la ciudad brasileña de Curitiba con fiscales peruanos, reseñó IDL-Reporteros.

Según la grabación, el empresario señala que le pidió a Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en Perú, apoyar más a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que era una de las favoritas en los comicios de 2011.

"Yo lo que sé es que en ese contexto le dije (a Barata) que apoye más a Keiko", dijo.

Sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo: "Asistí a unas dos conferencias de PPK que hizo para dirigentes de Odebrecht (...). Yo escuché sus charlas y escuché que había dado esa consultoría económica".

Con esta declaración, el empresario ratifica lo dicho anteriormente de que cuando Kuczynski dejó el cargo en el gobierno de

Alejandro Toledo (2001-2006), lo contrataron para una consultoría "para curar heridas".

Según el testimonio del brasileño citado por IDL Reporteros, cuando Kuczynski era ministro de Toledo fue "una piedra en el zapato" para el proyecto de la carretera interoceánica.

Al referirse al expresidente Alan García, dijo: "Barata también los apoyaba. Daba a entender que lo estábamos apoyando, y yo entiendo que ese apoyo se volvía, con certeza".

García a través de su cuenta Twitter respondió: "Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan

Garcia. Ellos se venden, yo no".

"Lo demás es humo ('No puedo precisar', 'No puedo decir cómo', 'No lo sé')", agregó en otro tuit.

La constructora admitió en 2016 que pagó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014, durante los mandatos de Toledo, García y Humala.

En febrero de este año se dictó prisión preventiva de 18 meses para Toledo, acusado de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos por la construcción de una carretera interoceánica. El juez pidió su extradición de Estados Unidos, donde reside

En julio se ordenó también prisión preventiva para Humala (presidente entre 2011 y 2016) y su esposa Nadine Heredia. Hace unas semanas se dispuso la misma sanción contra cuatro ejecutivos y exejecutivos de grandes constructoras peruanas que fueron socias de Odebrecht.