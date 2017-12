Corte IDH llamó a audiencia a involucrados en indulto concedido a Fujimori

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “preocupación” por el indulto humanitario concedido por el gobierno peruano al expresidente Alberto Fujimori, y llamó a una audiencia extraordinaria para escuchar a los involucrados en la conmutación de la pena al exgobernante, quien cumplía 25 años de prisión por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Asi lo expresó La(CIDH) expresópor el indulto humanitario concedido por el gobierno peruano al expresidentellamó a una audiencia extraordinaria para escuchar a los involucrados en la conmutación de la pena al exgobernante, quien cumplía 25 años de prisión por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Asi lo expresó a través de un comunicado emitido en su portal web el jueves 28 de diciembre de 2017.

En una entrevista concedida a canal N de Perú, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, informó que la audiencia se realizará el 2 de febrero de 2018 en San José de Costa Rica.

“Lo que vamos a hacer es exponerle a la Corte, como esta medida de libertad de una persona [Alberto Fujimori] bajo un canje político, bajo un acuerdo político, mella totalmente el derecho a las victimas da tener verdad y justicia", dijo Cano a Canal N.

De acuerdo con el organismo, el indulto presidencial es “una potestad constitucional discrecional del Presidente de la República, pero debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos”, y a su parecer el indulto a Fujimori no cumple con los requisitos legales ni con el debido proceso.

El organismo señala que la participación del médico particular del sentenciado en la junta médica “viola flagrantemente” la objetividad de ese comité. Y agrega que las enfermedades “graves no terminales”, como en el caso de Fujimori y que se usó como argumento para solicitar el indulto, demanda la transferencia del sentenciado, y no necesariamente un indulto.

Tanto para la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos el indulto a Fujimori resulta una forma de “impunidad”. La misiva agrega que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de amnistías o indultos a personas culpables de crímenes de lesa humanidad.

“El Estado peruano incumplió con las disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana y desconoció sus obligaciones internacionales” apuntó el organismo que anunció una audiencia pública respecto a las sentencias en los casos La Cantuta y Barrios Altos.