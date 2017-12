Gobierno pondrá en marcha planes a favor de la generación de empleo

El gobierno asegura que desde el 2018 se pondrá en marcha proyectos para impulsar el empleo de jóvenes, aseguran que habrá incentivos para el sector privado que los contrate.

Desde los 10 años, Erik Rivera, canta en los buses de Quito, no terminó el colegio y pese a continuos intentos, no ha podido encontrar un empleo fijo que le garantice ingresos constantes. “Si me gustaría que hubiera otra clase de empleo y que se diera más oportunidades y mejores ingresos para seguir adelante”, comentó Rivera.

Su situación es similar a la de cerca de 4'200.000 ecuatorianos que se ubican entre los desempleados, subempleados y que tienen otra clase de trabajos no formales

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, dijo que de ese universo, 303 mil personas están desempleadas y de ellas, 188 mil son jóvenes de entre 18 y 29 años.

Ledesma anunció que el 3 de enero, el gobierno lanzará la nueva política de empleo joven y fomento de pasantías en el que se invertirán 270 millones de dólares con el objetivo de beneficiar a más de 100 mil jóvenes.

El ministro Ledesma considera que las cifras demostrarán un cambio y ofreció transparentar la realidad. “No hay que maquilar las cosas para solucionar los problemas, hay que entenderlos. El problema del desempleo en Ecuador es la mayor preocupación y hay que decirlo sin maquillaje”.

El Gobierno contempla el tema del empleo como una de sus prioridades, por eso los nuevos programas laborales serán parte del primer anuncio del presidente Lenín Moreno en el 2018