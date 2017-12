Arrestan a exsoldado de EEUU sospechoso de planificar atentado en Navidad

"Navidad es el día perfecto": un exsoldado estadounidense fue arrestado el viernes, sospechoso de planificar un ataque terrorista en un punto turístico de San Francisco.

El sospechoso fue identificado como Everitt Aaron Jameson, de 26 años, ex Marine y actualmente conductor de una grúa, que había "adoptado creencias yihadistas", señaló una declaración jurada del agente Christopher McKinney que fue introducida en una corte federal de California.

Fue acusado de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

El sospechoso expresó a un agente encubierto del FBI que quería usar explosivos contra una multitud en el turístico Pier 39 en el muelle de San Francisco, entre el 18 y 25 de diciembre.

Aunque insistió que "Navidad sería el día perfecto para cometer el ataque" y aseguró no tener un plan de escape pues estaba "listo para morir".

El Pier 39 recibe todos los años unas 10 millones de visitas, es una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad.

Y esa era una de sus razones. Jameson dijo quería hacer el ataque allí porque era un área que "sabía estaba atestada de gente".

Dijo al agente encubierto, que se hacía pasar por un alto dirigente del grupo yihadista Estado Islámico, que quería un ataque que combinara el de Nueva York del 31 de octubre -cuando un hombre condujo su camioneta sobre una ciclovía y mató a ocho personas- y el tiroteo en San Bernardino de 2015, uniendo así el uso de armas de fuego y un vehículo.

"Hoy, nuestros increíbles oficiales de la ley ayudaron una vez más a frustrar un supuesto plan para asesinar estadounidenses", dijo el fiscal general Jeff Sessions.

"La amenaza del terrorismo islámico radical es real, y es grave, pero el pueblo estadounidense puede estar seguro de que el Departamento de Justicia sigue protegiendo nuestra patria", aseguró.

El FBI dijo a la AFP que "nunca hubo peligro inminente a la población".

- "Se buscaron esto" -

La casa del sospechoso, en la ciudad de Modesto, a 150 km de San Francisco, fue allanada el miércoles y el FBI dijo en el documento que encontró su testamento junto a varias armas de fuego y munición.

Según McKinney, Jameson recibió entrenamiento básico del cuerpo de Marines en 2009 y obtuvo certificado de manejo experto de rifles. Fue dado de baja por esconder un historial médico de asma.

"Ustedes se buscaron esto, no hay Kuffar (infieles) inocentes", decía el texto encontrado por las autoridades. "Permitieron que Donald J Trump le entregara Al Quds (nombre árabe para Jerusalén) a los judíos (...) Hemos penetrado e infiltrado su asqueroso país. Estos actos continuarán hasta que los leones del Islam los conquisten".

Durante la requisa, agentes del FBI interrogaron a Jameson, que según el informe, "manifestó su apoyo a EI y al terrorismo y discutió aspectos del plan".

La investigación indicó que apoyaba en redes sociales propaganda pro-EI, como una imagen de San Nicolás parado en Nueva York con una caja de dinamita, a la que le dio un "Lo amo".

El padre del detenido, Gordon Jameson, dijo al diario Merced Sun Star que su hijo era un "tipo de musulmán gentil y amable" y que el FBI está equivocado.

"No me dicen mucho a mi, pero sé que mi hijo no le haría daño a nadie, no haría eso a gente inocente", indicó.

El abuelo de la exesposa de Jameson, Ashley Monett Jameson, dijo al diario The Sacramento Bee que la pareja tenía dos hijos.

Ashley Jameson también está en prisión y los niños están en hogares adoptivos.

Horas antes de su arresto, se supo que cuando tenía 16 años envió una carta al diario Modesto Bee apoyando que las tropas de Estados Unidos permanecieran en Irak tras la guerra que comenzó en 2003.

"Yo no sé qué les enseñaron, pero me criaron para terminar las cosas que comenzaba. ¿Y adivinen? Esto no ha terminado", escribió.