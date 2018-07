Resurge debate público sobre subsidio a combustibles

Según datos del Ministerio de Finanzas, el presupuesto para subsidios en 2018 es de casi 3.200 millones de dólares. De ese monto, más de la mitad corresponde a Según datos del Ministerio de Finanzas, el presupuesto para subsidios en 2018 es de casi 3.200 millones de dólares. De ese monto, más de la mitad corresponde a subsidios a los combustibles; es decir, 1.707 millones de dólares.

Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, afirma que es un monto alto, pero cree que, pese a las declaraciones del ministro de Finanzas, Richard Martínez sobre la gasolina subsidiada, el Gobierno no revisará estos rubros por el costo político que le podría generar.

“Yo creo que lo más conveniente para la economía sería bajar subsidios, pero no creo que sean las que implementen. La segunda más conveniente es bajar gastos y yo creo que por ahí se van a ir”, indicó.

Pero explica que reduciendo los subsidios a los combustibles sí podría disminuir el déficit en el gasto público.

“Que sin subsidios a los combustibles no habría déficit fiscal, tendría un superávit el Gobierno si no tuviera que pagar los subsidios a los combustibles. Debe ser una tentación bien grande para el Ministerio de Finanzas el decir bueno matemos los subsidios a los combustibles y desaparezcamos el déficit fiscal”, señaló.

El presupuesto, en este 2018, para subsidio de diésel importado es de casi 900 millones de dólares; gas doméstico, 380 millones, y para gasolina importada, 260 millones de dólares.

Sobre este último rubro, Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, señala que si debería haber una revisión.

“El pobre no tiene carro, al pobre lo que le puede generar es si le suben el precio del transporte, pero el vehículo no le afecta porque no tiene capacidad de comprarse un vehículo, peor pagar la gasolina Súper”, comentó.

Pozo cree que el subsidio al gas doméstico no debería tocarse. “Siendo un subsidio no es tan importante en monto para um problema político que eso puede generar”, dijo.

Dentro de las medidas económicas planteadas por el Gobierno de Lenín Moreno, no consta la focalización de subsidios.