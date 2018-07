Veto a ley económica llegará a Asamblea en próximas horas

Luego de haber sido aprobada con 73 votos y de ser revisada y ajustada por más de tres semanas, en las próximas horas el proyecto de Ley de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones llegará a la Asamblea Nacional.

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, anunció que el texto llega con un veto parcial; es decir, algunas observaciones al texto que aprobó el pleno del Legislativo.

“Habrá ciertos ajustes de forma no de fondo, En lo respecta a la cartera de Estado que presido no hay ninguna modificación a los incentivos de ley para nuevas inversiones. Observaciones, temas de forma y no de fondo que el día de hoy se estaría ingresando el proyecto de ley a la Asamblea Nacional”, indicó.

En el sector productivo se ha generado gran expectativa sobre este proyecto de ley económica, el segundo del Gobierno del presidente Moreno.

Aún más, luego de que el INEC publicó que en el último año más de 160 mil personas perdieron su empleo formal.

Por ello, Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, hace un llamado a la Legislatura.

“Para que dejen de lado cualquier diferencia ideológica porque en este momento las cifras que estamos viendo de empleo evidencian que es muy necesario poner énfasis en este tipo de incentivos que vayan a motivar la inversión y el empleo”, manifestó.







El proyecto de Ley de Fomento Productivo propone el perdón de multas e intereses para empresas y personas que tienen deudas tributarias. Además, la prohibición de que el Banco Central pueda otorgar préstamos para generar liquidez en la caja fiscal.

Una vez que el texto vuelva a la Asamblea, tendrá que pasar por la Comisión de Desarrollo Económico para analizar los cambios hechos por el Ejecutivo.

El veto parcial deberá tramitarse hasta antes del 14 de agosto, pues el 15 inicia la vacancia legislativa.