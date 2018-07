Super de Bancos rechaza acusaciones sobre el IESS

El superintendente de Bancos, Christian Cruz , justifica su actuación al frente de la entidad durante la audiencia pública de evaluación, realizada este 11 de julio de 2018, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

El funcionario es cuestionado por no haber impedido la eliminación de $2.500 millones de deuda que el Estado mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Cruz dijo que actuó sobre la base de informes de la Contraloría, en los que se aseguraba que no se afectaba el patrimonio del IESS. También defendió su gestión frente al manejo de los recursos para los jubilados, del fondo de salud, del cambio de porcentaje de los aportes de los asegurados a estos fondos y del control de los fondos del Seguro Social. Asimismo, acusó a sus anteriores administradores de persecución.

“Quien aprobó la reducción del 40% fue la Asamblea Nacional, at ravés de una reforma de la ley, no es que la Superintendencia busca lavarse las manos, pero hay un tema de competencias, nosotros no tenemos responsabilidad de lo que la Asamblea aprueba en leyes”.

Según los consejeros transitorios del organismo, tanto el informe técnico de investigación, como las pruebas de descargo escritas y la exposición, son insumos que se tomarán en cuenta para la resolución que tome el pleno respecto de la evaluación.

Tras esta audiencia, se aplicarán los parámetros de evaluación contemplados en el anexo 1 del mandato, considerando la defensa del titular de la Superintendencia de Bancos.

Luego de esta diligencia, el pleno del CPCCS transitorio deberá pronunciarse dentro de un plazo de cinco días. Según el Art. 10 del mismo cuerpo legal, Christian Cruz podrá presentar -de ser el caso- un recurso de revisión de la resolución, dentro de los tres días siguientes de ser notificado con la decisión del organismo evaluador.