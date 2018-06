Suspenden segundo debate de Ley de Fomento Productivo

Tras más de 3 horas de segundo y definitivo debate en el Pleno de la Asamblea, la legisladora Viviana Bonilla, primera vicepresidenta del Legislativo, suspendió, cerca de las 22H00 del martes 19 de junio de 2018, el tratamiento de la Ley de Fomento Productivo hasta el jueves 21 de junio de 2018.







.@viviana_bonilla suspende el tratamiento de la #LeyFomentoProductivo hasta el jueves 21 de junio. — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) 20 de junio de 2018







Desde las 18H30 del martes había comenzado en el Pleno de la Asamblea el segundo debate de la ley económica enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente.



Se desconocía si esta misma noche se votaría o si la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, la suspendería para el miércoles 20 de junio de 2018. Cerca de 40 asambleístas se han inscrito para intervenir en el Pleno y presentar sus observaciones.









Mayor atención al sector agrario fue uno de los temas que motivaron la participación de varios asambleístas en el inicio del segundo debate del proyecto, según reseña la web del Parlamento.









Las deudas con la banca pública de los agricultores motivaron la intervención de Héctor Yépez. Considera que esta parte del sistema financiero debe condonar las deudas pequeñas, que se, según remarcó, se han vuelto incobrables para el Estado.









Sonia Palacios mencionó que la iniciativa legal posibilita a los agricultores que puedan honrar sus deudas con la banca pública, con la remisión de intereses, multas y recargos, así como la restructuración de sus obligaciones. Juan Cárdenas, por su parte, expresó que con la reducción de impuestos no se genera mayor inversión y fuentes de empleo.















A criterio de César Rohón, el Estado necesita liquidez y esa es la razón de la remisión. El asambleísta recordó que la Comisión trabajó en un capítulo especial para beneficiar de este mecanismo al sector campesino.















Entre tanto, Fabricio Villamar indicó que lo que busca el Ejecutivo es capacidad de endeudamiento y advirtió que si no se pone un techo a este aspecto su bloque no apoyará el proyecto.

























Críticas













Más temprano, las bancadas de CREO, del PSC, la Bancada de Integración Nacional y el bloque correísta indicaron que no saben si van a votar a favor o en contra o si se van a abstener. Hay críticas al proyecto de ley que fue modificado en ciertos artículos en la Comisión de Desarrollo Económico.

Según el legislador Héctor Yépez, de CREO, se “plantea que pasado el 40% no habrá techo por 3 años y luego de los 3 años habrá un plan para ir ajustándose poco a poco. Eso es absolutamente ambiguo e insuficiente, tiene que haber un plan concreto”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, dijo que “si es que es necesario vamos a llegar a consensos con el fin de que tengamos una ley que sirva para el país. Hay posiciones que están buscando aportes adicionales y si es necesario lo acogeremos para votar una ley de consenso”.

Hasta el momento, solo el bloque morenista ha confirmado que va a votar a favor del proyecto económico urgente.

El plazo que tiene el Legislativo para tramitar la iniciativa es hasta el jueves 21 de junio de 2018; si no se vota hasta esa fecha, la normativa puede entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal cual como la envió el presidente Moreno.