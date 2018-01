Ministros deberán entregar en menos de 30 días plan de recorte presupuestario en instituciones

El Gobierno planifica nuevos reajustes en el gasto del Estado. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, indicó el lunes 22 de enero de 2018 que en menos de 30 días los ministros deben entregar un plan de recorte presupuestario en las instituciones que dirigen.

Pronunciamiento se da luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciara el domingo 21 de enero de 2018 una reducción de hasta el 10% en el gasto de los Ministerios.

“He hecho un llamado a los señores ministros que vayan haciendo los cálculos porque van a tener que reducir en el 10% y en el 5% los presupuestos del Estado para seguir cuadrando cifras”, manifestó Moreno.

Ledesma dijo el lunes que el recorte será decisión de cada ministro, que, en menos de 30 días deberán presentar al presidente un plan del reajuste presupuestario.

“Hemos sugerido desde el Ministerio de Trabajo que no traten de despedir a nadie, no se trata de despidos, pero que si tienen que verificar el número de personal verifiquen en sus asesorías, pero no que se despidan trabajadores en el Ecuador, eso no va a pasar”, manifestó.





















Sin embargo, Miguel Carvajal, secretario de Gestión de la Política, no descarta que haya recorte de personal.

“Si es que hay exceso de personal, tendremos que lamentablemente revisar, pero esa será siempre la última opción, pero protegiendo todos los servicios; es decir, los servicios de educación, de salud, de atención infantil, los servicios de seguridad y de la defensa no pueden ser afectados”, expresó.

Afirmó que esta medida forma parte de un programa para estabilizar la economía y proteger la dolarización.

“Necesitamos tomar medidas que nos permitan aumentar exportaciones, eso supone buscar mercados, mejorar la competitividad del país, es una condición para proteger la dolarización. Necesitamos tener menos gasto por parte del Estado ecuatoriano”, indicó.

En septiembre del año pasado, el presidente Moreno emitió un decreto ejecutivo de austeridad que redujo el sueldo de altos funcionarios, cerró vacantes en el sector público y, reguló la contratación de publicidad, la compra de pasajes aéreos y de teléfonos celulares.

Carvajal reveló que continúa el proceso de venta de algunos bienes del Estado, entre ellos, uno de los aviones presidenciales.