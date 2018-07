Tres niñas asesinadas en menos de 24 horas en diferentes estados de México

En menos de 24 horas, tres niñas menores de edad fueron asesinadas en México, casos que se suman a los 43 feminicidios de niñas registrados en el año.

Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León son los lugares donde las pequeñas de 7 años, 8 meses y 8 años, respectivamente, fueron asesinadas.

En Tamaulipas, Victoria N., de siete años fué encontrada sin vida en su domicilio, en el fraccionamiento Arboledas del municipio de Altamira. El cuerpo presentaba al menos 20 lesiones de arma blanca, una de ellas en el lado izquierdo del cuello, la cual pudo haber sido la causa principal de su muerte.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la pequeña fué abusada sexualmente por un sujeto en estado de ebriedad, amigo de su padre, quien posteriormente la asesinó.

En Guanajuato, una bebé de ocho meses fué agredida por su padre a golpes en todo el cuerpo y con un arma punzocortante en la cara, lo que provocó la muerte de la pequeña.

Luis Enrique Saldaña, secretario de Seguridad Pública de León, confirmó que el padre de la menor fué detenido, “ahorita se tiene ahí en calidad de presentado ante el Ministerio Público, detenida una persona masculina que probablemente sea su progenitor y está como testigo, su madre”, dijo.

Así mismo, dió a conocer que en lo que va del mes se han presentado cuatro casos similares en la entidad.

En Nuevo León, Ana Lizbeth fué raptada por un sujeto el pasado domingo, pero su cuerpo fué encontrado sin vida la tarde del lunes en un terreno baldío y totalmente cubierto con una cobija.

El lunes, sus padres denunciaron ante las autoridades que la menor acompañó a su madre al trabajo.

El padre de Ana Lizbeth mencionó que su esposa “Se llevó a mi niña a trabajar y yo nomás le fuí a llevar lonche para que comieran, y ya cuando yo llegué, pues, me dijo que no la encontró y ya no la vimos. En la iglesia, en el parque, me puse a buscarla”.

Ana Lizbeth jugaba en un parque frente a la ruta, cuando un hombre se acercó a hablar con ella y se la llevó.