Camerún investiga supuesta ejecución de dos mujeres y dos niños por supuestos soldados

El Gobierno de Camerún ha anunciado este jueves la apertura de una investigación para intentar determinar la autenticidad de un vídeo en el que se puede ver a hombres armados, aparentemente soldados, ejecutando a dos mujeres y sus hijos por presunta complicidad con el grupo yihadista Boko Haram.

En un video que circula en redes sociales desde el pasado martes, se puede ver claramente a hombres vestidos con uniformes militares ajusticiando a dos mujeres y dos niños, los cuales se encuentran arrodillados frente a los militares.

Uno de los militares golpea a una de las mujeres y le dice: "Vas a morir" (miembro de Boko Haram)

El portavoz del gobierno Camerunés, Issa Tchiroma Bakari, indicó que no se puede descartar el caso como manipulación. "No ha sido verificado aún, pero me llama la atención de que pueda llegar a ser lo que llaman "fake news"", ha dicho.

"No se precipiten al atribuir este vídeo al Ejército de Camerún, ya que el enemigo siempre es capaz de infiltrarse en las fuerzas de seguridad para atribuirlas este tipo de crímenes atroces", ha señalado, tal y como ha recogido el portal de noticias Africa News.

Boko Haram actúa principalmente en Nigeria, si bien en los últimos años ha llevado a cabo ataques en otros países de la cuenca del lago Chad, Camerún y Níger, además de Nigeria. Estos países crearon una fuerza regional para hacer frente a la amenaza.