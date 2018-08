Prefecto Jairala oficializa su candidatura a Alcaldía

El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, oficializó su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil para las próximas elecciones seccionales en 2019.

Jairala dio el sí la tarde de este jueves 16 de agosto de 2018 y anunció su plan de campaña. Habló de no confrontar, pero sí de cambiar de modelo y por allí fue priorizando.

“A esta ciudad hay que gobernarla desde el corazón. Una ciudad donde la Policía Metropolitana pase a ser Policía de Turismo, con una Autoridad Municipal de Tránsito que primero oriente, eduque, guíe y después sancione sin excesos, que es lo que está pasando ahora”, dijo.

Prefirió, además, no mencionar a sus contrincantes en esta carrera por la Alcaldía de Guayaquil, aunque dejó un par de mensajes.

“Porque cuando yo hablo de obras, hablo de las que yo he impulsado en mi administración, de las que yo he dirigido en mi administración. Jamás presumo de méritos ajenos. Porque el sillón de Olmedo ya no puede ser eternamente de un solo partido, debe ser devuelto a sus legítimos dueños: los guayaquileños. Que tan importante como una rueda moscovita es poder darle la vuelta a la llave de agua y de que en el último rincón de esta ‘Más Ciudad’ fluya el bienestar”, manifestó.

Fue un discurso de 30 minutos, entre leído e improvisado. Aseguró que en su administración nadie será excluido, habrá espacios y obras para todos aunque no le den el voto.

“Que en cada hogar, en cada vereda hay esos amigos de 4 patas que también hay que proteger. Aunque me digan que estoy loco, voy a construir un gran hospital veterinario sin costo para los pobres de esta ciudad”, ofreció.

Ahora quedan pendientes alianzas políticas y después de eso, la elección de sus candidatos para el Concejo Cantonal.

Previo a este discurso, se reunieron en una de las esquinas tradicionales del centro de Guayaquil, en las calles Machala y Gómez Rendón, donde el movimiento Centro Democrático presentó a su nueva directiva en Guayas.