Moreno compara migración venezolana con feriado bancario

Durante actividades en Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a la crisis migratoria de Venezuela

Moreno comparó el éxodo venezolano con la crisis migratoria que ocasionó el feriado bancario en el Ecuador en la década de los 90.

“A causa del feriado bancario tuvimos un éxodo de ecuatorianos demasiado grande, inmenso, que dejó un vacío muy grande que todavía no se llena porque acá quedaron muchas personas prácticamente en la orfandad y algunos no volvieron a ver a sus padres ni a sus madres jamás. Eso fue terrible”, manifestó.

“Nosotros debemos recordar aquello en el momento en que vemos seres humanos son desplazados por las condiciones en que se está viviendo actualmente en Venezuela. Lo menos que podemos hacer nosotros, como seres humanos solidarios que somos los ecuatorianos, es darles toda nuestra protección”, agregó.

En el Puerto Principal, el mandatario participó de un diálogo con 25 jóvenes y adultos con discapacidades que son beneficiarios de los programas de los Ministerios de Salud e Inclusión Económica y Social.

Ellos participaron en una charla motivacional liderada por Victoria Salcedo, quien sufrió un accidente a la edad de cinco años, en el cual perdió tres extremidades, pero ahora es un ejemplo de superación.

En el Gobierno Zonal de Guayaquil, Moreno destacó la tenacidad de la joven para salir adelante y felicitó su actitud proactiva ante la vida. Ella actualmente tiene 22 años y estudia periodismo en la Universidad Metropolitana.

"No hay discapacidades, la única discapacidad verdadera es la del alma o el espíritu. La gente que no acepta a los demás, que no acepta la diversidad como algo maravilloso. Esas personas están enfermas del alma, esas sí tienen discapacidades terribles, que son difíciles de superar y hay que ayudar a hacerlo", aseveró el jefe de Estado, según declaraciones que recoge un boletín de la Secretaría de Comunicación (Secom).

El Gobierno le entregó la prótesis para uno de sus brazos y, próximamente, le otorgará una prótesis para su pierna. Además, la integró al área de Talento Humano del Ministerio de Inclusión Económica y Social para prestar sus servicios profesionales.