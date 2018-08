Defensa de guardias de seguridad presenta denuncia por tentativa de homicidio

Los guardias de seguridad agredidos el domingo 5 de agosto de 2018 presentaron formalmente una denuncia bajo la figura de tentativa de homicidio. Así lo confirmó el abogado defensor, Hernán Ulloa en la Fiscalía del Guayas.

Así quedaron objetos tras el incidente en la garita de la urbanización Las Cumbres. Foto: API.

“No fueron atendidos por los servidores judiciales (...) Queda formalizar la denuncia por una posible tentativa de homicidio. Que no vengan a decir que porque no se utilizó una pistola o un cuchillo no se puede acabar con la vida de un ser humano”, dijo el abogado a la prensa.

Foto: API

En un video divulgado en la redes sociales, los guardias de seguridad explican que "sienten" como si la responsabilidad del pleito recayera directamente sobre sus hombros, y uno de ellos agregó que no pudo recibir atención médica adecuadamente porque "el señor" que los agredió "iba a poner una denuncia en su contra". Los hombres también explican que el golpe que recibió el hombre durante el conflicto fue resultado de un 'toletazo' propinado por uno de sus hijos, en medio de la confusa trifulca.

¿Cuál es la diferencia entre delito y contravención?

Ulloa aclaró a Ecuavisa.com que la diferencia entre los delitos y las contravenciones -que fue la figura que se usó en este caso-, la "hace el tipo de sanción, así como la vía por la cual debe investigarse o tratarse estos temas".

"La contravención se la hace ante un juez de contravenciones, el juez es quien conoce, investiga y sanciona las contravenciones por cualquier tipo no establecidas dentro del código (Código Orgánico Integral Penal -COIP). En cambio, el delito de acción pública se tramita o se investiga por medio de la Fiscalía del Ecuador", explica Ulloa.

"Mientras que también existen delitos de acción privada que son aquellos en los que la persona afectada, es decir, el acusador plantea (el caso) ante un juez de lo penal para que se lo investigue, se tramite y se juzgue una posible acción penal, conocido como acción privada", detalló.

Entre contravención y delito la sanción difiere. Para la contravención se pueden dar "días de prisión en el caso que sea necesario", aunque también existen vías alternativas, como trabajo social, sostiene el legista.

Mientras que, en los delitos de acción privada, las penas pueden ir desde los seis meses a los dos años de prisión, y para los de acción pública, varía desde los cinco, diez o veinte años de prisión, dependiendo del delito que se comete. "El tipo de sanción y el trámite es la diferencia en el juzgamiento de estas acciones", concluye Ulloa.

Ulloa agregó también que pedirán que se investigue a la funcionaria que estuvo en la Unidad de Flagrancia a presuntamente “interceder por los tres agresores”.