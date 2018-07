Gobierno se compromete con familiares de periodistas asesinados a entregar toda la información del caso

Tras los reclamos de los familiares de los periodistas asesinados en la frontera norte al asegurar que fueron burlados con la información entregada por el Gobierno, el secretario de Comunicación del Gobierno, Andrés Michelena, anunció que la documentación será transparentada.



El presidente Lenín Moreno dijo que “si la información no está completa y no aporta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no permitirá el Gobierno que ninguna instancia oculte información”, según lo que dio a conocer la tarde de este jueves 26 de julio de 2018 Michelena durante una rueda de prensa.

Los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio entregaron este miércoles 25 de julio de 2018 la información desclasificada sobre el caso al equipo especial de la CIDH. Posteriormente, los parientes calificaron como una falta de respeto el contenido de los documentos.

Rivas Rivas, hermano del fotoperiodista asesinado, dijo el miércoles que es “una falta de respeto a las familias y al pueblo ecuatorianos. El clasificar de forma reservada papeles de condolencias, papeles de una cronología que todo el mundo lo sabe, papeles que se pueden bajar de la página web de la Cancillería o Ministerios, que son públicos”.

Michelena, en representación de Moreno, hizo hincapié en que ninguna institución ni instancia pública ocultará ningún tipo de información.

Entre tanto, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, destacó que en lo entregado por el régimen “hay información valiosa y hay otra que está en proceso judicial” y que a eso podrán tener acceso los familiares de los comunicadores asesinados por el grupo disidente de alias ‘Guacho’.

Agregó que “comprendemos que si han sentido que ha faltado algo, no habrá problema en completar la información”. La funcionaria insistió en que el Gobierno da toda la apertura para llegar a la verdad.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Édison Lanza, que participó en la conferencia de prensa, manifestó que valora como importante lo anunciado por el Ejecutivo de que si hace falta información, hay que entregarla.











La misión de la CIDH realizó este jueves su primera evaluación tras la entrega de la información entregada por los familiares de los periodistas asesinados y las entrevistas que han tenido durante estos días. Acerca de las expresiones de los parientes de los comunicadores, quienes señalaron que la documentación del Gobierno no tiene nada de reveladora, Lanza dijo que el organismo respalda el reclamo de la familia. Estas declaraciones de Lanza se dieron luego de la rueda de prensa en la que intervinieron el secretario de Comunicación y la ministra de Justicia. La delegación de la CIDH seguirá en Quito, este viernes mantendrán algunas entrevistas.