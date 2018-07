Nebot pide a guayaquileños votar por quien pueda continuar su obra

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pidió este miércoles 25 de julio de 2018 a los guayaquileños votar en las próximas elecciones por el candidato que pueda continuar y superar la obra que ha hecho durante 19 años en el Municipio.

Así lo dijo durante la sesión solemne por los 483 años de fundación del Puerto Principal, que se desarrolló con la participación de autoridades locales, nacionales y ciudadanos guayaquileños en el Palacio de Cristal, en el malecón Simón Bolívar.

"Este es el último julio que como alcalde yo lo celebre con ustedes, pero como ciudadano lo haré toda la vida", manifestó. "Muchos somos necesarios nadie es indispensables e insustituible. Preocúpense de entender que en ustedes y en nadie más está la solución. Analicen a los candidatos y concluyan quién es el que puede poner en peligro sus logros y quién es la persona que puede continuar y superar nuestra obra", agregó.

Desde el público se escuchaban gritos de "Cynthia alcaldesa".

A criterio de Nebot, algunos que "parecen salvadores acaban siendo los peores sepultureros del presente y del fututo, no permitan eso. Si el elegido no sabe administrar, ustedes se quedan sin obras y servicios suficientes".

Que no los estafen

“’Sin tetas no hay paraíso’” es una novela. Sin dinero no hay progreso es una realidad. Pero, ¿para qué debe servir su dinero? ¿Para pagar la farra de otros o para lograr su propio bienestar? ¡Que no los vuelvan a estafar!”, expresó Nebot en el acto.









“Nebot presidente”, gritaron varias personas del público. El alcalde pidió que no conviertan la sesión en un acto político, "ya habrá tiempo para eso".