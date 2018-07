Familiares de periodistas se sienten "burlados"

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cita se efectuó en el Hotel Colón de Quito, el miércoles 25 de julio de 2018. Familiares del equipo periodístico de diario El Comercio entregaron información desclasificada sobre el caso al equipo especial de laLa cita se efectuó en el, el miércoles 25 de julio de 2018.



#NosFaltan3 Familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio entregan a delegación de la CIDH la información del caso que fue desclasificada por el gobierno @ecuavisa pic.twitter.com/kgVXpvCHbE — Jacqueline Rodas (@JacquelineRodas) 25 de julio de 2018

La delegación está conformada por la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, el relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, y la experta del equipo de medidas cautelares de la CIDH, Luz Adriana Camargo.

Tras el acto, familiares de los comunicadores expresaron su malestar por la manera en la que el Gobierno ha llevado el proceso. Christian Segarra, hijo del conductor fallecido Efraín Segarra, instó a las autoridades a sancionar a todos los funcionarios involucrados en el proceso.



Ricardo Rivas, hermano de el fotoperiodista asesinado dijo que el documento desclasificado contienen aproximadamente 900 hojas. Vía: @apifoto pic.twitter.com/pVwF5TxYmt — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) July 25, 2018 Yadira Aguagallo, novia de Paúl Rivas, se expresó por información divulgada por autoridades colombianas. Vía: @apifoto pic.twitter.com/71ULpHgUQS — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) July 25, 2018

"Nos damos cuenta que estamos ante un Estado indolente, que permitió que pasaran muchas cosas, que no fue capaz de proteger a sus ciudadanos en territorio ecuatoriano, que no fue capaz de reaccionar ante el secuestro y que no pudo hacer absolutamente nada por traerlos de vuelta a casa. Todas las acciones y todo lo que ocurrió hasta el día de hoy se ha dado en Colombia”, sentenció Segarra.

“Tenemos la fe puesta para que esta situación cambie, para que todos los responsables del asesinato sean detenidos, pero sobretodo para que los irresponsables que dejaron que esto ocurra también paguen. Es realmente importante que los ministros que estuvieron al mando de esta tarea declaren su versión y los ecuatorianos sepan qué es lo que ocurrió”, expresó Segarra a los medios y aseguró que altos mandos Policiales que aún permanecen en el cargo tenían “información de primera mano” sobre estos grupos irregulares desde el año pasado.

“Hoy de hecho se revelaron los detalles de toda la ruta del secuestro que nos tocan el corazón y que nos duelen, y que sin embargo nos tienen acá en el pie de lucha”, comentó el también periodista. Esto, a raíz de que diario El Comercio revelara que tres informantes dieron detalles a la Fiscalía de Colombia sobre las circunstancias en las que el equipo de prensa fue secuestrado.

Por su parte, Arosemena aseveró que la comitiva hará todo lo que esté a su alcance para descubrir que pasó en el secuestro y asesinato de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas.

Un notario público estuvo en el acto para constatar que los documentos fueron entregados integros y sin manipulación.