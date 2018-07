Super de Compañías al transitorio: “Ustedes no van a evaluarme, van a condenarme”

la superintendenta de Compañías, Suad Manssur, presentó este 23 de julio de 2018 sus descargos dentro del proceso de evaluación que le sigue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio. Con voz crítica, a ratos titubeante, pero enérgica,, presentó este 23 de julio de 2018 sus descargos dentro del proceso de evaluación que le sigue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

La sesión del organismo se instaló puntual (estaba prevista a las 11H00). Del lado izquierdo de la sala de la dependencia pública, que funciona en el centro de Guayaquil, estaban los invitados y amigos de la funcionaria evaluada, el resto del espacio fue designado para la prensa que realizaba la cobertura.

“El documento que la comisión evaluadora llama informe técnico de investigación y evaluación a mi gestión como superintendenta, contiene 13 cargos en mi contra y uno relacionado con mi designación... Llaman evaluación a un proceso que desvirtúa su razón de ser, llaman evaluación a un proceso que no evalúa, puesto que no va a tomar ni diversos elementos ni mucho menos distintos juicios; ustedes no van a evaluarme ni valorarme, van a condenarme, lo hicieron desde el momento en que redujeron la evaluación a la presentación de denuncias”, señaló enfática la superintendenta.

Se refiere a las 33 denuncias que en su contra consta en el informe de la institución evaluada, y que -según dijo- “ninguna ha sido puesta en mi conocimiento”.

Pero eso no le preocupa tanto, pues detalló que durante su gestión tramitó y resolvió “más de 800 casos en última instancia. Que se reduzca un proceso de evaluación a solo eso, no lo acepto, es ilegal e injusto”.

Reconoció que como todo funcionario, ella también obedece a la política. “No me desmarco del carácter político, no solo técnico que tiene mi designación, todos los funcionarios obedecemos -en cierta medida- a una decisón política, tan política como la que los designó a ustedes (dirigiendo su mirada a la mesa de los consejeros transitorios, liderada por su titular Julio César Trujillo).

“No acepto la mascarada de llamar evaluación a lo que no lo es, desde el mismo momento en que a la ciudadanía se le dijo en el marco que se reducía a la presentación de denuncias”, insistió.

Durante sus 30 minutos de intervención, la funcionaria defendió su gestión, pero dijo tener claro el desenlace, lo que llamó “una condena anticipada, una ruta ya trasada”.



Superintendenta de Compañías, Suad Manssur, justifica decisión de disolver Gamavisión, en febrero de 2018, tras detectarse pérdidas por $6 millones frente a los $4.8 millones de patrimonio. pic.twitter.com/8MnVuxNQZb — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 23 de julio de 2018

Tanto el informe técnico de investigación, como las pruebas de descargo escritas y la exposición que se realizó en la audiencia, se tomarán en cuenta para la resolución del pleno del consejo transitorio, que tiene cinco días para emitir su pronunciamiento.

En caso de cesación de funciones, Suad Manssur podrá presentar un recurso de revisión de la resolución, justificando las razones que le asisten respecto de la decisión del Consejo transitorio.