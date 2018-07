“Nuevas masculinidades” despiertan debate en redes

Aunque el decreto ejecutivo No. 397 fue firmado por el presidente de la República, Lenín Moreno, el 15 de mayo del 2018, el reglamento general de la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se ha popularizado en los últimos días en redes sociales, y se habla específicamente de una disposición transitoria.

En este documento, además de hacer referencia al enfoque de género en las mallas curriculares de todos los niveles educativos, se habla también de las “nuevas masculinidades”, un tema que ha convocado el debate y ha generado diversos comentarios en Internet. Basta colocar la frase “Nuevas masculinidades” en el buscador de Twitter y se visualizan comentarios como estos…

“Nadie nos va a imponer leyes en contra de nuestras familias. Usted, señor Lenín Moreno está totalmente equivocado (...) Todo político que esté a favor de la ideología de género es enemigo de nuestros hijos y de nuestras familias", publican, mientras tanto, movimientos como “Con mis hijos no te metas” en su página oficial de Facebook.

El pasado 15 y 16 de julio el Ministerio de Educación emitió comunicados en donde explicaba que la institución no entrega materiales con contenido relacionado a la “ideología de género" y que los textos escolares que corresponden al Ministerio son elaborados de acuerdo al currículo nacional. “Los contenidos son sujetos de una revisión rigurosa y responsable por parte de los organismos especializados”, indica uno de estos comunicados, difundido también por las redes oficiales de esa cartera de Estado.

No existen textos alternativos ni adicionales que se hayan enviado a las escuelas y colegios sostuvo María Fernanda Porras, subsecretaria para la innovación educativa de este Ministerio, quien rechaza que la inclusión de este tema dentro del reglamento de la ley busque adoctrinar a los estudiantes de los planteles del país.

“No se ha hecho una actualización curricular. Hay un decreto ejecutivo que habla de revisión de currículum, pero para esto se necesita de un procedimiento. Estamos iniciando un proceso de diálogo al respecto en el que intervienen varios actores para evaluar el decreto, pero aún no hemos realizado ni un solo cambio”, explicó la funcionaria.

Pero, ¿qué son las nuevas masculinidades?

“Entender a las nuevas masculinidades como que a los hombres se les va a enseñar a ser mujeres es completamente errado”, dice Porras. La funcionaria explica que este concepto está relacionado a la forma en cómo los hombres se relacionan con las mujeres y también con otros hombres en el contexto social y personal.

“Las nuevas masculinidades buscan que se desaprendan esas formas comunes de relación que se ha enseñado a los hombres: que no pueden llorar, que son machos y darles la posibilidad de explorar su sensibilidad, de involucrarse en la crianza, en el hogar”, puntualiza Porras.

Para clarificar estos conceptos, dentro de la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, artículo 4, se incluye una definición de masculinidad, que indica que “es la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamiento de los hombres, se aboga porque se ejerzan sin machismo ni supremacía o violencia hacia las mujeres”. También se refiere a los estereotipos de género como “toda preconcepción de atributos y características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente”.

La presidenta del observatorio ecuatoriano de derechos humanos, Diana Maldonado, agrega que las nuevas masculinidades enseñan que no existe una única y tradicional manera de ser hombres. “No tiene nada que ver con decirle a los niños que ahora se van a hacer gays”, recalca.

“En nuestra sociedad, se les dice a los hombres que tienen que ser fuertes, valientes, no llorar, no ser expresivos. Existe cierta expectativa de cómo se tiene que ser para que como hombre encaje en la sociedad. Estos atributos o características no son las únicas ni las únicas valederas. El hombre también puede ser cariñoso y tierno, puede vestirse de rosa, puede tener miedo”, concluyó Maldonado.

“Precisamos más que nunca volver a conectar con las emociones, con nuestros cuerpos, con las virtudes y con otros hombres”, sostiene el académico español Rixtar Bacete González en su libro "Nuevos hombres buenos”, un texto de 2017 que explora el tema de las masculinidades. Para él, ser hombre o mujer es una construcción humana, creada en función de los valores de las épocas, por lo que puede “(y debe) transformarse”, afirma.