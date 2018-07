Informe desclasificado: Romo habría sido asesinado

Nuevos datos sobre el caso de David Romo revelan que el joven habría sido secuestrado y asesinado en la clínica clandestina Unión y Esperanza, en Pusilí, una localidad ubicada en las afueras de Quito.

Así lo informó el programa Visión 360 de Ecuavisa, en su edición del domingo 15 de julio de 2018, tras la desclasificación de la indagación que se mantuvo como reservada desde 2015. En el documento se describe el testimonio de una persona que presenció su supuesta ejecución en un camal clandestino.

Dicha explicación desdice la versión de la Policía Nacional, en la que se asegura que Romo, el día de su desaparición, habría estado bajo efectos del alcohol y sustancias sujetas a fiscalización. Otros testimonios rendidos dentro del proceso también vinculan al joven con una presunta comercialización de droga.

La madre del joven, Alexandra Córdova, declaró que estaba en desacuerdo con la tesis de la Policía Nacional. “A mi no me han presentado una prueba de a quien compraba, a quien vendía, dónde lo hacía... Yo no creo absolutamente nada de lo que consta en esos 110 cuerpos procesales”, enfatizó la mujer en el reportaje.

Por su parte, el director de la Unidad de Delitos contra la Vida, Víctor Aráuz, aclaró que el asunto está en manos de la justicia.

Por este caso, seis personas se encuentran detenidas y llamadas a juicio por el delito de asesinato. Uno de los presuntos autores fue detenido la semana pasada en Cali, Colombia, y se espera su extradición.