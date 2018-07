Caso La Majadita: Corte ratifica prisión para 7 sentenciados en préstamo irregular

Un grupo de agricultores presentó el documento donde la Corte Constitucional les da la razón y rechaza el pedido de los acusados en el caso Un grupo de agricultores presentó el documento donde la Corte Constitucional les da la razón y rechaza el pedido de los acusados en el caso La Majadita

Su abogado explicó la decisión judicial para los 7 sentenciados: “Que tienen que permanecer en la cárcel para cumplir esa pena como también pagar aproximadamente 400 mil dólares por cada procesado”, indicó Miguel Ángel Ramos, abogado de perjudicados.

Este caso inició en el 2010 cuando el Banco Nacional de Fomento les otorgó un préstamo de casi 5 millones de dólares para la producción de maracuyá en la hacienda La Majadita, en Pedro Carbo, Guayas.

El dinero que salió del banco llegó a las cuentas de los agricultores, pero se bloquearon y luego fue transferido a una fiduciaria para la administración de los créditos. En esa fecha esta no existía y fue constituida recién un mes después.

Donato Heredero tiene discapacidad visual y vive en extrema pobreza. Él espera que el fallo sea un despertar de la pesadilla que ha durado ocho años.

“Hay compañeros que han muerto esperando justicia. No soy sujeto de crédito, ni siquiera para sacar una plancha ni un celular”, dijo Donato Heredero, perjudicado de ilegal préstamo.

Aumenta deuda

Mientras el caso se debatía en las cortes, la deuda subió de 4.8 millones de dólares a 10 millones por los intereses. Los agricultores insisten que nunca recibieron ni un dólar del préstamo, aun así constan como deudores.

Pilar Carpio es otra de los perjudicados y dice que su vida profesional ha sido vulnerada.

“Hace un mes yo fui contratada por el sector público y no pude porque me salía el impedimento laboral, no pude trabajar en ningún lado”, aseguró.

Sin embargo, Lorena Cerna, del Banco Nacional de Fomento en liquidación, dice que los agricultores no deberían tener impedimentos pues la institución ha pedido que hasta que concluya el trámite judicial ellos no sean reportados.

“Nosotros ya hemos quitado el impedimento y hemos dejado de reportar a la Superintendencia de Bancos información crediticia”, indicó Cerna.

Reacción de sentenciado

Ecuavisa buscó a los abogados de los sentenciados, solo nos contestó Juan Guerra, quien defiende a Víctor Ponce, quien era gerente general de crédito del Banco Nacional de Fomento cuando se otorgó el millonario préstamo.

“Él no intervino en el comité que aprobó el crédito. No intervino porque haber intervenido es parte de una ilegalidad, sería abrogarse unas funciones que ya están asignadas al gerente de sucursal, al director de crédito de la sucursal y al profesional de crédito de la sucursal. Ellos son los responsables porque ellos son los que firman”, explicó Guerra.

Uno de los mencionados por el jurista no fue sentenciado, mientras los dos siguientes no contestaron el requerimiento de Ecuavisa.