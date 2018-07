Rafael Correa no piensa regresar a Ecuador

El expresidente de la República, Rafael Correa, cree que la orden de prisión que se dictó en su contra tiene como objetivo ser extraditado de Bélgica y que el trasfondo es una estratagema del Gobierno para acabar con la oposición. Lo dijo este 5 de julio de 2018.

En una entrevista con The Associated Press desde su casa, cerca de Bruselas, el exmandatario dijo que no tiene planes de presentarse ante las autoridades ecuatorianas, que investigan sus posibles conexiones con el fallido secuestro en el 2012 del exasambleísta de oposición Fernando Balda