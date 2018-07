(ENTREVISTA) Fernando Balda: Mi secuestro costó aproximadamente $250.000

La investigación por el secuestro al exasambleísta Fernando Balda va tomando otro giro. Lo que en principio era una vinculación con medidas cautelares terminó en orden de prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa, a quien el denunciante señala como autor intelectual del delito.

Según el exlegislador, el caso está resuelto y el exmandatario es culpable. Pero qué certeza tiene de la responsabilidad de Correa en este hecho y por qué Fernando Balda es tan importante para el ex jefe de Estado? En una entrevista para Ecuavisa.com, revela los detalles del operativo del secuestro y los montos que este representó para el país.

Usted dice que el caso está resuelto, ¿Por qué está tan seguro?

Este caso inició con una investigación que la realicé como víctima, todos esos elementos de convicción y probatorios los comunicamos en la denuncia que pusimos en la Fiscalía, en el año 2013. Sin embargo, no se había hecho nada, la Fiscalía al abrir el caso este 2018 lo que hizo fue recabar todos esos elementos que habíamos denunciado y empezar a certificar... Y resultó que los documentos eran reales, esto se corroboró luego con la declaración del secretario de seguridad de la Presidencia de la República, Rommy Vallejo, que en su versión dijo que efectivamente el expresidente Correa le ordenó viajar a Colombia a perseguirme, a dar con mi ubicación y reportársela única y exclusiva a Correa y que para ello se le dispuso de viáticos a través de la secretaría de la Presidencia.

Qué hace el presidente Correa, cuando se le dice que se utilizaron fondos del Estado para el secuestro, dice que no son cheques de la Presidencia, intenta confundir.

Los montos son:

Presidencia de la República: $3.300 para 4 personas, alrededor de 13.000.

Los cheques son de $11.000.

Senain, pago de $43.000.

Hasta allí serían aproximadamente $80.000; sin embargo, nosotros sabemos que ese es no es el total del secuestro, porque Chicaiza les ofreció, según la declaración de los capturados en Colombia, pagarles 30 millones de pesos a cada uno y fueron 10 actores: 5 materiales y 5 coordinadores arriba de los materiales, es decir, al cambio de la época eran aproximadamente $16.000 por 10, $160.000, si a esto le suma los boletos de avión de los 4 viajes que hizo Chicaiza a Colombia acompañados de otros agentes, el dinero que pagó en alquiler de vehículos, en hospedarse en hoteles cinco estrellas para él y las otras 10 personas que contrató, estamos hablando de que esto costó hasta allí aproximadamente $250.000, eso es lo que se sabe, lo que se puede contabilizar.

¿Pero Chicaiza estaba con usted, en las reuniones con el expresidente Uribe?

Solo participó en una reunión con el expresidente Uribe que se realizó en Medellín, él no viajó conmigo, yo ya vivía en Bogotá, él llegó pidiendo una adhesión como la podía pedir cualquier persona que se enteró del foro (situación de la democracia en los países donde consideramos se encuentra amenazada, organizado por la fundación Internacionalismo democrático que la preside Uribe) y que quería asistir.

Una vez que Chicaiza llega a Medellín, él me sigue y coordina para que cuando yo me baje del avión de Medellín a Bogotá, me espere otro grupo y me siga hasta mi domicilio y puedan ubicarme para las operaciones consiguientes, eso fue lo que hizo Chicaiza en esa reunión del 9 de mayo, allí iniciaron las labores de inteligencia para mi secuestro.

Yo llegué a Colombia en el 2009, Correa a través de Alexis Mera solicita a Interpol mi ubicación y captura, inmediamente en 2010 Interpol le responde a Correa y le dice que yo no soy un criminal, que ellos han hecho un análisis jurídico del caso y que concluyeron que el caso mantiene un predominante carácter político, por lo tanto no emitirá boleta de captura.

A partir de ese momento, Rafael Correa se jala de los cabellos y al no poder engañar a Interpol, envía la siguiente misión, que es primero para ubicarme, el 9 de mayo; luego viene la siguiente misión el 5 de junio, que es a la que hace referencia Rommy Vallejo, a la que él confiesa que fue a Colombia por orden del presidente Rafael Correa, está en su declaración.

¿Por qué es tan importante Fernando Balda para Rafael Correa?

Si nosotros le buscamos una explicación humanamente racional, no existe, pero si lo que necesitamos es una respuesta, como respuesta sí puedo decir que tal vez fue por mi línea de perseguir y denunciar actos de corrupción, muy ligados, muy cercanos al expresidente Rafael Correa.

Fui yo quien denunció la existencia de un diario de alias Raúl Reyes, donde se mencionaban los vínculos del gobierno de Correa con el grupo terrorista de las FARC. Yo fui quien denunció una grabación donde José Ignacio Chauvín contaba que los hermanos Ostaiza Amay, vinculados en el caso de narcotráfico Huracán de la frontera, iban a hacer una gran aportación de dinero a la campaña de Rafael Correa, salieron libres los hermanos y lo confesaron, dijeron que han entregado cifras de arriba de siete ceros a la campaña de Rafael Correa.

Yo denuncié una conversación del expresidente correa en su despacho, donde Silvia Salgado le decía que habían adulterado la Constitución y donde él conoció del tema y allí conversaba de manera piratesca de cómo iban a incautar, a tomarse los medios de comunicación.

Esas cosas causaban mis denuncias, y no solamente casos muy cuestionables y admirables como este caso Mameluco, ese fue uno más, mis denuncias han sido muy fundamentadas y el tiempo me dio la razón, cuando estaba en Colombia no dejé de hacerlo.

¿Qué sabe de este caso, cómo quedó?

Sabemos lo que está allí, el exasambleísta Galo Lara me entregó la documentación, yo estando en colombia revisé en el sistema y constaté que la denuncia era cierta, que había ido un ser humano a ponerla, ahora que se reabrió el caso -en su declaración el agente chicaiza dice que el presidente se encontraba muy enojado y que me mandó a secuestrar porque yo había publicado en mi blog esta denuncia, en ese momento el fiscal había dicho qué es eso, averigue eso de mameluco y allí se reabre el caso y llamen a declarar a ese señor-.

Qué es lo que me entero yo con funcionarios de la Fiscalía y esto es grave, a pesar de que aparece en el sistema la denuncia, en físico no existe, la desaparecieron, eso lo puedo confirmar, me lo dijeron de adentro de la Fiscalía, esto es lo que sucedió en los 10 años del correísmo.

Rindió versión Andrés Terán, quien era el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, y confesó con lujo de detalles, por orden del ex fiscal Galo Chiriboga le dijo a él personalmente, de manera directa: páreme todo lo que tenga que ver con el secuestro a Fernando Balda, tanto en las investigaciones dentro de Ecuador o cualquier solicitud que haga la Fiscalía de Colombia, eso es lo que hizo Chiriboga con la justicia de nuestro país, y no lo hizo solo con mi caso, lo hizo con los casos de muchas víctimas más, pero como no todo se puede comprobar, pero mi caso va a servir para que se haga justicia para todos.Y con estas pruebas, con estas evidencias, vamos a pedir que también se procese al fiscal Galo Chiriboga.

¿Fernando Balda quiere ver tras las rejas a Rafael Correa?

La mejor reparación para mi familia y para mí es que la sociedad reconozca que estos hechos sucedieron, que nosotros no nos los invetamos, que reconozcan que siempre dijimos la verdad y se haga justicia.

Siempre me hace este tipo de pregunta, pero se la voy a hacer más directa, me saben decir y no te estás tomando esto de manera personal y yo respondo, pero es que mi quisieron matar, cómo quieres que lo tome. Digámosle a la esposa del general (Jorge) Gabela le mataron a su marido en la sala de su casa, frente a sus hijas, pero no se le tome personal, o digámosle a la mamá de David Romo, a quien le desaparecieron a su hijo y le dijeron cómo se lo habían cortado en pedacitos y luego lo incineraron, sabe qué señora, no se lo tome personal, disculpen este es un tema de humanidad, independiemente de eso queremos justicia, el éxito de esta gestión es precisamente no parecernos a lo que ellos hicieron con la justicia durante 10 años, yo como víctima soy el principal interesado en que Rafael Correa tenga un juicio justo para quienes fuimos sus víctimas, ese va a ser su peor castigo que nosotros sí busquemos justicia para él.

Si el expresidente llega a quedar absuelto, ¿Qué hará Fernando Balda?

Eso es un imposible, lo digo literalmente, conozco el caso milímetro a milímetro y el expresidente Correa es el autor intelectual de mi secuestro en Colombia.