Caso Balda: Correístas piden a expresidente no acudir

Que el expresidente de la República, Rafael Correa, no acuda a la diligencia, fijada para el próximo 2 de julio, tras ser vinculado al proceso por asociación ilícita y secuestro al exasambleísta Fernando Balda , fue el pedido público de los militantes de la Revolución Ciudadana.

"Ante las evidentes acciones judiciales de persecución política, hacemos una solicitud expresa y pública al compañero Rafael Correa, para que no asista a la audiencia, convocada por la jueza Daniella Camacho, en las medidas cautelares", señaló la asambleísta Gabriela Rivadeneira, en rueda de prensa este 28 de julio de 2018.

Asimismo, rechazó la validez de lo actuado por el fiscal general encargado Paúl Pérez, respecto de este caso. "Comprobamos que existe una desinstitucionalización del Estado. Las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, también son transitorias; por lo tanto, carecen de legitimidad para que sus acciones garanticen el estado de derechos".

"El fiscal encargado, al igual que las autoridades designadas, no han cumplido con el artículo 120 numeral 11 de la Constitución; al no haberse posicionado formalmente carece de legitimidad para dar cause a un debido proceso", añadió Rivadeneira, quien además se refirió al testimonio del exagente de Inteligencia, Raúl Chicaiza.



Las irregularidades se evidencian al conocerse el pedido expreso del Fiscal, para que Raúl Ch. salga de la cárcel y mantenga una audiencia privada por más de 8 horas, antes de la pública sin que estén presentes las partes procesales: @GabrielaEsPais #NoJudicializaciónDeLaPolítica pic.twitter.com/WoVUWTkF0o — Movimiento Revolución Ciudadana (@EcuadorRC) 28 de junio de 2018

La legisladora correísta también señaló que la defensa del exmandatario solicitó a la jueza Camacho una revisión de las medidas cautelares que dictó en su contra, pero que esta no ha sido tramitada.