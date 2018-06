Jalkh rinde versión por presunto fraude procesal

Este miércoles 27 de junio de 2018, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Este miércoles 27 de junio de 2018, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh , acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión en relación a un presunto fraude procesal en el juicio político en su contra.

La Fiscalía abrió una indagación para investigar los informes de Contraloría que presentaron los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello dentro del juicio político a los exvocales de la Judicatura. Ambos deberán comparecer a la Fiscalía el 28 de junio.

Jalkh manifestó que las copias simples que se anexaron al expediente "hablan sobre una responsabilidad administrativa y unas multas, lo cual la Contraloría ha certificado que no es cierto, que el Consejo no tuvo ninguna responsabilidad en dicho examen y que el contenido del informe síntesis original no corresponde a ese contenido de copias simples".

Según el exfuncionario, la Contraloría certifica que dicho documento no corresponde a la versión oficial de la institución.

El pasado 9 de junio de 2018, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no adoptó una resolución sobre el informe de la sustanciación del juicio político en contra de Gustavo Jalkh, hasta entonces presidente del Consejo de la Judicatura, y de los vocales principales y suplentes del organismo. Sin embargo, con 10 votos, el organismo decidió remitir el expediente a la Fiscalía para que investigue una posible falsificación de documentos.