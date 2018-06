Judicatura aclara designación de fiscales provinciales

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, Marcelo Merlo, anunció que evaluarán todas las impugnaciones que se presenten contra los 23 fiscales provinciales recién designados por el organismo judicial. "Se tomará la decisión que corresponda".

Merlo además informó que en base a información que reposa en la Dirección de Transparencia, se certifica que no existirían antecedentes en contra de cinco de los escogidos, quienes han generado polémica por razones distintas. "Hemos pedido los hechos de estas personas y no tienen niguna falta, eso no es culpa nuestra".

"Los fiscales provinciales estaban en funciones prorrogadas desde el 28 de abril. Ese era un tema que como pleno del Consejo de la Judicatura debíamos resolverlo inmediatamente. Para ser fiscal provincial, un funcionario tiene que estar en la categoría 3 de la carrera fiscal", expresó el titular de la Judicatura, quien resaltó que encargaron las fiscalías provinciales "a los mejores puntuados".

Hasta las 18H00 de este 26 de junio, los integrantes de la lista deberán aceptar o no la designación al cargo.

Por su parte el consejero Juan Pablo Alban argumentó que los fiscales están llamados a actuar con objetividad, y que "un cuerpo colegiado como el Consejo de la Judicatura no puede responder por la actuación de cada servidor judicial".

En relación a los nuevos representantes del CJ a nivel provincial, el pleno informó que estos saldrán de un listado que solicitarán a los rectores de las facultades de Derecho. Sobre las medidas de austeridad que ha tomado el organismo, los consejeros expusieron que los vehículos institucionales (83 aproximadamente) ya no están al servicios de directores y subdirectores, y estarán a disposición de los citadores judiciales.